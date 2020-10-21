國泰大裁員●特稿︱料可保大陸線航權 政府評估國泰可撐兩年

港府早前向國泰「泵水」273億元，但仍無助國泰解困，今早進行歷來最大規模裁員。政府消息人士表示，政府沒有與國泰高層直接商討裁員人數，只要求國泰盡力保住草根階層的職位，炒一個機師，便可保住十個基層職位，所以負責飛機餐及地勤清潔的員工全部可保飯碗，對於政府注巨資也救不了港龍，消息人士稱：「如果唔畀嗰200幾億，今日成個集團玩完。」

目前國泰董事局設有兩名由政府委派的觀察員，分別為前證監會主席唐家成及前律政司司長袁國強，他們可參與會議，但不會有投票權。

政府消息人士說，國泰裁員之後，政府的注資可助國泰撐多兩年以上，該人士認為市場對今次裁員行動頗為受落，周三國泰股價一度上升6%。換言之，如將來有需要，國泰在市場集資都會獲得支持，不過由6月起計，國泰尚有8個月左右就要支付三厘息給政府還債，負擔很重，而政府也無打算再向國泰注資或借貸。

消息人士又表示，國泰不會失去港龍的中國航線，應會獲大陸支持繼續營運中國航線；但之後中國航線是否交予香港快運經營，則要由國泰整體規劃。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！