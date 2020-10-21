年輕保安員被控阻街藏武器 辯方指有膝傷難逃跑質疑警拉錯人

去年11.11全港「大三罷」，多處出現堵路示威。22歲保安員被指當日蒙面於港島薄扶林道參與堵路，並攜有剪刀、鎅刀及索帶，事後被控阻街及管有攻擊性武器或非法用途工具罪，案件今於東區裁判法院開審。當日拘捕被告的警員供稱，被告在現場逃跑時曾跨過馬路中間路肩，但辯方指，被告案發前十字韌帶受傷，不可能如警員形容般逃跑，直指警員拉錯人。

保安員黎進軒（22歲）被控一項在公眾地方造成阻礙罪，以及一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。控罪指他於去年11月11日在薄扶林道及華富道交界的公眾地方，與其他不知名人士留下消防專用欄及其他物品，以及在薄扶林葵芳花園外管有一把剪刀、一把鎅刀及七條膠帶。

駐守香港仔警署的警員25415張誠顯今供稱，案發當日接報與同袍乘警車到薄扶林道，處理堵路阻塞交通事件。當警車抵達案發現場，他看見西行線兩條行車線上的車輛未能前進，前方行線上有一班黑衣男女，正搬運垃圾筒及工程膠欄杆等雜物出馬路。他見狀遂下車查看。

張看見兩名男子正在將一個紅色消防欄杆拖出西行線，於是大喝一聲：「警察！停止！」兩名男子隨即與其他人逃跑，張於是追截兩男中與他距離最近的一人，一直在薄扶林道斜路向上跑去。張指該人頭戴深藍色鴨嘴帽、上有白色「Adidas」字樣，並且一身黑色打扮。

張尾隨該人跑到路中心石屎路肩並跨越而過，再追至薄扶林葵芳花園外，終成功截獲該人，並在他的背囊中搜出涉案剪刀、鎅刀和索帶。張在庭上認出當日被捕的正是被告，並形容他於案發日戴有口罩。張及後以非法集結及違反蒙面法兩罪名將被告拘捕，被告在警誡下稱：「我冇嘢講。」

張接受辯方盤問時形容，被告遭追截時跑姿正常，並無不便。辯方則指，被告在案發前膝蓋十字韌帶已經受傷，不可能如張所述行動自如地逃跑、甚至跨過路肩，直指張當日拉錯人。張指不清楚被告有否受傷，但否認拉錯人。

【案件編號：ESCC748/20】

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