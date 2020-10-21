國泰大裁員︱譚文豪：港龍航權交還政府違國際慣例 傳中國民航局插手 或分發「大灣區航空」

國泰航空今早宣佈即時起停止營運集團旗下全資附屬區域航空公司「國泰港龍航空」，並擬尋求監管機構批准，由「國泰航空」及「香港快運航空」營運國泰港龍航空的大部份航線。國泰港龍牌照取消後，航權需要交還給政府，公民黨立法會議員譚文豪今早接受商台節目訪問時表示，此舉並不附合國際慣例，而早前有傳國泰擬整合旗下航空品牌時，中國民航局或會阻撓合併計劃，譚文豪稱未知是否因此事仍未能解決，故需要將航權交回給政府。

譚文豪今早接受商台訪問時指，「國泰港龍航空」為國泰航空的全資附屬區域航空公司，根據國際慣例，若屬全資擁有的公司，航權理應可以交給母公司或姐妹公司營運，但現時「國泰港龍」的航權需交還給政府，不符國際慣例。譚文豪表示，數月前國泰港龍有意將航權交給國泰或香港快運，但遭中國民航局阻撓，「唔知係咪未解決到，所以航權要嘔返出嚟比政府，都唔可以調配落自己其他航空公司度」。

民航局去年頻密突擊檢查國泰

譚文豪質疑，航權問題理應是決定結束營運國泰港龍時已處理好的問題，「點解會咁樣安排呢？佢講嘅監管機構係咪主要指大陸個邊？呢度都有個未知之數」。早前一直有傳國泰航空擬將旗下三間航空公司合併，並且取消國泰港龍，今年5月《路透社》曾引述消息人士指，中國民航局把合併行為視為航點、航班擴張，由於去年的社會運動，或會阻撓相關合併計劃。

譚文豪批評，中國民航局以航空安全理由限制國泰的航權，「舊年社會運動時做好多突擊檢查，非常頻密，有啲檢查亦唔係合理做法，好似扣分咁，咁多年都係嗰件安全物件，點解咁多年check都無事，依家check就有事？」，他指一般慣例下，航權理應可以讓航空公司自行調動，「唔知呢件事解決咗未」。

黃楚標或分一杯羹

被問及若政府決定將航權分發出去時，譚文豪預計或有可能會分配予最近新成立、深圳東海航空董事長黃楚標旗下的「大灣區航空」，在民航業大餅中分一杯羹，「會唔會係其中一步棋，好快就會知」。譚又指，由國泰航空去年決定購買另一廉航香港快運時，國泰港龍已開始處於定位非常尷尬的位置，當時已預計國泰或「要快運唔要港龍」。

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