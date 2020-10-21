【本報訊】港版國安法生效後，賦予警務處更大權力，在特殊情況下要求銀行凍結涉嫌犯例人士戶口資產。金管局9月底發出一份由銀行公會收集會員提問後制訂的更新文件，將打擊洗黑及反恐資金籌集基礎，延伸至國安法指引，惟指引欠具體標準。業界關注，銀行在帶頭盔自保心態下，加上執法部門強力震懾手腕，會否出現銀行「濫報」及警方「濫凍」情況。

濫報或損客戶信任

大律師陸偉雄則期望，銀行繼續運用專業知識及判斷，偵測可疑違規客戶，否則若過份敏感小小事即刻舉報，甚至應警方要求凍結，會傷害銀行與客戶之間利益及互信基礎。不過他相信，基於法例要求及穩陣心態，「銀行日後通報次數一定係會多過以前」，惟通報不等於一定構成凍結，他期望金管局可向銀行再發清晰舉報指引。

金管發言人回覆指，銀行在偵測及報告可疑交易時，不需考慮相關行為性質，而業界就提交可疑交易報告的國際標準及金管局要求，並無任何改變。一般而言，銀行營運時須實施有效反洗黑及反恐資金籌集制度，包括偵測可疑交易並向執法機構報告以作調查。

根據銀公制訂更新文件，內附業界提出的70多條問題及答案，涉國安法問題中，包括「可疑交易應存檔至哪裏」。金管局的答案是，一如其他可疑交易報告，向隸屬警務處及海關的聯合財富情報組作申報，只是申報原因多了港版國安法這個選項。有關文件並不屬法定指引一部份，但銀行須完全了解常見問題內容，以達法律及監管責任。

有不願具名銀行業主管表示，銀行一貫設自動通報系統，但國安法始終新實施，銀行會更主動偵測，「唔叫濫報，係defensive reporting（防衞性舉報），報咗冇蝕底。」