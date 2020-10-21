延任議會︱放寬措施卻投票無期 曾國衞辯稱疫情反覆 暫無意重啟立會選舉

政府借武漢肺炎疫情押後立法會至少一年，民主黨許智峯今天（21日）在立法會提出口頭質詢，要求政府交代准許巿民參與10.1等大型活動，卻不准巿民在立法會選舉投票的科學理據，及政府會否盡快舉行選舉；政制及內地事務局局長曾國衛只稱，立法會選舉會造成大量及全日持續的人群聚集，引發非常高的病毒感染風險，堅稱與一些公眾慶祝活動不同，又指候選人在疫情嚴峻下不可能進行任何法例容許的集會活動，加上政府仍未能確定疫情何時結束，故此無計劃在現階段舉行立法會換屆選舉。

許智峯批評曾國衛的回應相當諷刺：「你話疫情嚴重，但就放寬防疫措施，巿民可以去餐廳、酒吧、旅行團，偏偏唯獨唔畀巿民投票、唔畀選舉，政府係咪咁怕輸？」曾聞言只讀稿回應稱由於疫情反覆，加上專家強調冬季或出現第四波疫情，故現階段不宜進行大規模選舉活動，被問到政府是否因為「怕輸」而押後選舉時拒作回應。

民主黨主席胡志偉其後接力追問下，曾國衛則稱政府押後選舉「並無考慮任何政治因素」，從來只考慮疫情，並非因為「怕輸」，反指議員「有啲陰謀論」。民主黨黃碧雲其後問到政府是否一定會於明年9月5日進行選舉，還是有可能再延期時，曾國衛未有正面回應，只稱特首林鄭月娥已稱會於明年9月5日舉行立法會選舉，當局會盡力採取措施，令選舉能在上述時間進行。

下月提修例容許大灣區港人投票？

曾國衞：無無無......無補充嘞

政界盛傳政府下月將向立法會提交內地港人跨境投票的修例安排，政制及內地事務局局長曾國衛今早出席立法會會議後，被《蘋果》記者問到是否下月提交修例建議時只說：「無無無......」，其間不小心將記者手上的錄音筆打跌在地上，他主動拾起交回記者說：「唔好意思、唔好意思」，並在記者追問下重申：「無無無......無補充嘞」。

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