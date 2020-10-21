國泰大裁員︱焗簽新約條款加辣 薪酬封頂廢工會武功 空服員收入勁減三成

國泰航空大規模裁減5,300名駐香港員工，留得低的空中服務員也被要求重新簽約，大幅削減薪酬福利。據國泰向空服員發出的新合約，所有職級的基本薪酬和時薪都被「封頂」，並取消月薪制的職級津貼，同時列明員工自行「調更」的飛行時數不獲發薪，趁機推翻工會力保多年的員工福利。有空服員在新約下被減薪逾3成，批評公司將員工底薪「封頂」，變相削弱工會每年加薪談判的議價能力。

國泰航空今日宣佈大裁員，逃過一劫的空服員會收到新合約和新員工手冊，若本月28日或之前簽署新合約，可額外獲發津貼3,000元至7,000元不等，按職級而定，死線則訂於下月4日，若不簽署的員工會視作自行離職。

下月4日前不簽新約 將被視作自行離職

現時國泰空中服務員主要分兩種合約，月薪制及時薪制，前者包括底薪、職級津貼及額外飛行津貼；後者則按飛行時數計算，公司每月發放最少70小時工資。但據國泰今日向空服員發出的新合約，所有職級的空服員都劃一薪酬計算，包括基本月薪及額外飛行津貼，兩者都會「封頂」。

按新約內容，日後最初級的機艙服務員基本月薪上限為12,600元，機艙事務長及高級機艙事務長分別18,200元及25,200元，機艙服務經理則33,250元；各職級的額外飛行津貼上限介乎180元至475元不等。

現時國泰月薪制的空服員及2015年前入職的時薪制空服員，其時薪沒有「封頂」，即每年底都會按工會與資方就薪酬談判結果作調整，如今年獲加薪2%。然而，有空服員原本時薪為208元，但在新約下僅得170元，減幅約18%；另一名機艙事務長現時薪約270元，惟新約上限只得260元。

新約條款「加辣」 保留對沖強積金權利

有月薪制的機艙服務經理除被扣減底薪外，職級津貼也被取消，合共減幅逾3成；外籍空服員的房屋津貼只獲發放至今年12月底，之後取消。新約另一「加辣」條款更列明，就員工的遣散費及長期服務金，公司保留對沖強積金的權利，與現有合約有別。有臨近退休年齡的機艙服務經理指，由於退休金以最後一個月薪酬計算，惟在新約下基本薪酬被大幅削減，擔心退休金也大受影響。

有空服員直指，新約下機艙服務員的基本薪酬和時薪都被「封頂」，換言之，即使日後工會與資方談判達成加薪協議，若員工薪酬已被「封頂」，也不會獲加薪，變相削弱工會的議價能力。

「調更」或「換鐘」飛行時數不納入額外飛行津貼

此外，國泰也趁今次重組，推翻多年來工會力保不失的薪酬福利。新約規定，日後空服員與同事「調更」或「換鐘」，其飛行時數不計算入額外飛行津貼，若空服員因「調更」或「換鐘」而導致每月的飛行時數未能達到最低要求，公司有權扣減其基本薪金。有空服員批評，日後新入職的空服員的基本薪酬最多只得1.26萬元，若在疫情下飛行時數不足，加上公司不容許「調更」或「換鐘」，「人工真係仲低過餐廳侍應」。

按國泰政策，時薪制空服員每月即使飛少於70小時，也享70小時基本工資保證，公司規定，員工每月最多可調更5次，部份想多休息的員工便會選擇調更減工時；想多賺收入的員工則與同事調更增飛行時數，國泰在2010年曾試圖限制飛行時數低於70小時的員工調更，結果引起員工強烈反彈，工會更醞釀罷工，最後公司擱置限制。

兩年後，國泰針對部份員工飛行時數不足70小時，再研究如何節省「多付」工資，結果又是不了了之，國泰多年來都希望打破有關缺口，但一直未能成功，今次重新引入新合約，把所有空服員變成月薪制，員工即使與其他同事調更增加飛行時數，也不會有額外收入，公司籌劃多年控制成本大計，終於藉武漢肺炎疫情如願以償。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，新合約底薪部份比舊合約減少15%至36%不等，減幅很大，而且公司向工會表明明年會繼續推無薪假計劃，所以員工收入會進一步減少，部份員工已表示難以接受，但暫時難以評估有多少人會簽新合約，工會認為，公司目前的困境是由疫情而引起，新合約的轉變應不會永久推行，希望公司承諾經濟好轉時回復員工舊合約。

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