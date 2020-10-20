疫情速遞︱港昨再多5宗確診 32歲女文員成臨時檢測首個案（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

武漢肺炎在本港的疫情依然反覆，雖然早前連續3日未有源頭不明個案，但昨日（20日）新增的5宗個案中，出現1宗源頭不明個案。患者是在港島東中心（One Island East）67樓連鎖醫學美容集團NEO DERM工作的32歲女子，患者本來有去看私家醫生，然而醫生給予轉介信着患者去醫院檢測，但該女子最後選擇到油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心接受檢測，是臨時檢測中心的首個個案。而其5至6名親友及2至3名同事須接受檢疫，公司同層工作約100人亦要接受檢測。

另外昨日其餘的4宗個案皆來自海外輸入，當中1宗是10月8日從印度乘坐AI314航班的女子，該航班至今累積8人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日透露，仍有少過10宗初步個案，當中包括來自葵涌國寶之家的院友。

政府昨日宣佈周五起放寬本地旅行團的人數上限至30人，放寬婚禮、會議中每個房間人數上限，增至不多於50人等措施。但卻仍維持4人限聚令。

本港疫情

●確診（截至10月20日16:35）

5,261宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,996宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

127名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195號個案）、5人嚴重（第1650、4101、4746、4788、5151號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月21日06:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,704宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診543宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月20日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經突破4,027萬，全球死亡人數超過111萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過820萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近755萬，位居全球第二，死亡人數超過11.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破525萬，死亡人數超過15.4萬。俄羅斯確診人超過140萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。阿根廷周一成為第五個確診宗數突破100萬宗的國家。

法國BFMT電視台周一報道，總統馬克龍的67歲夫人布麗吉特（Brigitte Macron），上周四曾與一名武漢肺炎確診者有接觸，雖沒病徵，但將自我隔離七天。

英國疫情持續升溫，確診人數持續上升，根據最新數據，新增18,804人確診，80人病故，累計741,212人確診，43,726人病故。首相府發言人周一表示，大曼徹斯特郡的確診個案在14日間增加兩倍，如果情況沒改善，醫院深切治療部的床位會在不足一個月內爆滿。當局正研究將該郡的疫情警戒級別提升至三級制中的最高級。

威爾斯地區周一宣佈周五傍晚6時起實施全面封鎖令，其間民眾必須留在家中，餐廳、酒吧及非必要商店將全面暫停營業，所有康樂事業、社區中心、圖書館將全面關閉，宗教場所除葬禮婚禮外不得舉行宗教儀式。威爾斯地區大學將持續提供部份個人及網上課程，若學生選擇留在學校，這段期間同樣建議待在宿舍中。與非同住者室內室外會面一律禁止，直到11月9日。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,202,679 (220,046)

印度 7,550,273 (114,610)

巴⻄ 5,250,727 (154,176)

俄羅斯 1,406,667 (24,205)

阿根廷 1,002,662 (26,718)

⻄班牙 982,723 (33,775)

哥倫比亞 959,572 (28,970)

法國 951,849 (33,645)

秘魯 868,675 (33,759)

墨⻄哥 851,227 (86,167)

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