30城市接力聲援12港人

【本報訊】12港人被送中第60日，家屬仍未能會面。負責協助12港人的鄒家成、朱凱廸、黃之鋒和岑敖暉昨晚在銅鑼灣舉行記者會，公佈本周陸續會在各地舉行全球聲援集會，香港周日亦會舉行網上集會。12港人關注組其後發聲明，促各地政府向中國表達對12港人的關注。

港周日舉行網上集會

鄒家成表示，12港人關注組周日會舉行「國際連動、聲援12港人」的網上集會，將會有12港人家屬及講者發言，超過30個城市也會在本月23至25日舉行集會遊行聲援，期望集結國際力量，促中共立即釋放12港人。

前香港眾志秘書長黃之鋒認為，越多的關注和聲援行動，就越能夠提升12港人在內地監獄的安全系數，為此他們印製了五萬張透明卡片，上面印有12名被送中港人的姓名及「Save12Youths」的字樣，並在街上派發，呼籲港人將卡片帶到不同地方拍照並上載至社交媒體，意味香港人沒有忘記12港人。

12港人關注組其後發佈《拯救12港人全球行動聲明》稱，12港人的基本人權被剝奪，是中國政府「用秘密關押甚至酷刑為手段，不符比例的政治打壓」。面對中國多次以「人質外交」手段，扣押其他司法管轄區的公民，關注組要求中國政府立即釋放12港人，以及確保政治犯的基本權利，並促請認同人權價值的各地政府，循官方渠道向中國當局表達對12港人處境的關注。