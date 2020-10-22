傳陳月內離安全屋　管浩鳴稱不知

【本報訊】涉嫌在台殺死女友潘曉穎後潛逃回港的陳同佳，去年就洗黑錢案服刑，明日出獄滿一年，亦是潘媽媽要求他赴台投案期限，惟他仍出發赴台無期。昨有報道指港府擬在未來一、兩個月安排陳同佳離開警方安全屋，但一直協助陳同佳的牧師管浩鳴卻指不清楚安排，但認為目前最重要是解決陳的赴台手續。

指先要解決赴台手續

繼潘媽媽前日往政府總部向保安局長李家超第二度發公開信，要求當局盡快讓陳同佳離開安全屋，早日辦理赴台簽證後，親政府報章《星島日報》昨發表評論文章，聲稱「據聞，當局已開始安排讓陳同佳離開安全屋的計劃，預計在未來一、兩個月就會離開」。事件令人關注是否港府在陳同佳案屢遭詬病「不作為」，故企圖藉此安排降溫。對於陳同佳是否將離開安全屋，聖公會教省秘書長管浩鳴昨接受傳媒查詢時稱：「我不清楚。」

管指他個人認為現時的重點不是安全屋，而是怎樣赴台的問題，「我覺得最重要是解決去台灣的手續，因在疫情下兩地往來必須要簽證才可上機」。記者追問若陳離開安全屋，他會否自行去金鐘的台灣經濟文化辦事處辦理入台簽證，管稱：「如果有需要他（陳同佳）自己去的話，當然會去，但我暫時沒有收到訊息通知要他自己去。」潘媽媽則表示，對陳同佳可能離開安全屋的說法暫不作回應。