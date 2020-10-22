悠長假期告終，美名消逝之時（區家麟）

夾縫香港，難以名狀。百多年來，人們嘗試描述香港，有各種各樣的稱號、比喻。百年前殖民管治者視角，我們來「開埠」，香港島是一塊「光禿禿的石頭」，後來締造了「經濟奇蹟」、「東方之珠」、成為紅色中國難民的「避難所」、人才資金的「孵化器」、「生金蛋的鵝」，是中國連接世界的「橋樑」、「窗口」、要「長期利用」、也是強權邊陲「最後的自由堡壘」、「一國兩制給台灣的示範」。韓素音曾寫過，香港是「借來的時間、借來的地方」，今天，悠長假期告終，香港名號一一改寫。

把「避風港」變作難民輸出地：往日的香港，悲憫眾生，北方強權倒行逆施之時，大開中門，成為我們祖輩在亂離中的避難所。短短一年變局，香港出現難民潮與移民潮，警察作惡、法政失信，香港青年買下單程機票、甚至投奔怒海，香港成為西方國家難民收容地列表上最新一員。新一波移民潮爆發，中產家庭急撤，寧願放棄一切，遠赴彼邦從頭再來。林鄭一朝，施政成就達致如此高度，無疑驚天地泣鬼神。

東方之珠蛻變東方巨嬰：往日都市燈光璀璨，惹人艷羨，成為東方之珠；今天大灣區連城競艷，香港早已視過度照明為破壞環境的光污染。時代已變，香港本可以堅守制度優勢，自力更生，繼續發光發熱。又是林鄭一朝，為了投誠效忠，自我矮化，把向中央求援、伸手要「惠港政策」視為正業，《施政報告》都要讓路；一眾謀臣，忽發奇想要珠海「割讓」桂山島給香港大填海。種種吃相難看，內地人看在眼裏，不需要小粉紅，就是正常人都聯想到，為何東方之珠突變為東方巨嬰？「惠港政策」出籠，黨媒加緊宣傳「中央送大禮」，高官謝主隆恩。可以預計，「東方巨嬰」之名，很快不單是內地網民倜侃之語，而是香港新形象。

示範一國兩制自由崩陷

生金蛋的鵝變身礦坑裏的金絲雀：往日香港，點石成金，堅守自由法治，引來無數人才與資本，如今「生金蛋的鵝」搖身一變「礦坑金絲雀」，那是礦工測試深淵毒氣的警示物；金絲雀奄奄一息，代表毒氣蔓延，提醒人境況惡劣，此地不宜久留，香港正成為新冷戰的原爆點。

人間好景一朝破壞，香港本來作為一國兩制的示範，誘導台灣大一統，現在成為強權進擊的示範；自由堡壘崩陷、法治危在旦夕，香港走過死蔭的幽谷，台灣人才明了他朝君體也相同。

濁浪滔天，活在此時此刻的香港人，最少有一件事可以聊作安慰，我們目睹了大時代；如何定義大時代？就是我們珍重的價值與我城的地位，在每個人眼前崩塌。

一切美名消逝之時，我們不要忘記，在上世紀30年代，香港亦曾經有過落泊的日子。當年國民黨北伐後、日本侵華前，上海十里洋場曾經繁盛一時，把香港比下去。不少南來文人寫香港時，不屑香港格局太小，是「化外之地」，香港人是洋奴、是「野孩子」。為甚麼當年文人卻要爭相跑到香港？只因為自由空氣難尋。

香港作為橋樑、窗口，地位正被一一拆遷，深度交融成為現實之時，也代表香港獨享的自由法治侵蝕入骨，往日的獨特地位從根柢潰敗。我們應該慶幸，日轉星移，近百年過後，香港自由空氣尚存一息，香港人頑強抵抗，依然不羈放縱愛自由，仍然是「化外之地」，寧當野孩子，不當愛國奴。

不容樂觀，也不能絕望。回望歷史，香港從來不缺奇蹟，如何締造下一個奇蹟，就是時代給每個人的考驗。

區家麟