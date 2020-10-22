【國泰救亡】

【本報訊】35年歷史未必比得上中環一間尋常雲吞麵家，但日夜共事於狹窄機艙的2,500名空勤人員，始終無法像國泰管理層般一夜間灑脫遺棄這個小家庭。空勤員不捨的，不是薄情的企業，而是同事間在危難時互相扶持的日子。無數不停飛的「小蜜蜂」艱苦建立起一個本土品牌，突然被「一腳伸開」。港龍的淪亡，比任何香港故事都陌生。

在港龍任職空姐四年的龍小姐從電視新聞得知消息，然後發現無法登入公司網站，「check員工機票嘅app靜悄悄喺手機delete咗，睇唔返自己糧單，啲page入唔到，淨係得email入到」。大約中午時分，同事才陸續在電郵收到「大信封」，大感困擾，「個個都好唔開心囉」。

「從來冇人諗過港龍咁大間嘅公司可以話冇就冇，好多同事都喊晒，係好難接受。」

直至傍晚，任職港龍空姐五年的黃小姐仍然無法接受港龍倒閉的事實，「從來冇人諗過港龍咁大間、咁stable（穩定）嘅公司，可以話冇就冇，好多同事都喊晒，係好難接受」。工會一直提出不同方案，但公司最終採用極端方法解決，即使早有傳言，她們仍感覺突然，「公司無啦啦咁選擇放棄港龍，係好令人失望同難理解，都覺得有啲絕情」。

另一名空姐Kelly在港龍工作了一年，由於停飛良久，她早已發出十多封求職信尋找兼職。她說很多同事都不滿公司未有詳細交代離職賠償事宜，「連歸還制服都係經順豐」 ，十分徬徨。

港龍空少Tom入行未滿一年，本身打算在航空業長時間發展，卻遇上這樣難堪的序幕。由於疫潮爆發後放無薪假及扣減底薪，每個月只有6,000多元生活。他形容同事之間氣氛很差，由失望、絕望，變成對蒙在鼓裏的憤怒。

港龍同事的WhatsApp群組近來已傳出多次港龍停運的消息，龍小姐說，相信同事間對港龍存廢不會有太多不捨，因為港龍對員工十分薄情，即使在公司賺錢的時候，對員工亦非常刻薄，「冇bonus，攞過一次2,000蚊就冇，但津貼嗰啲又扣咗」，飛行的編更亦不人道，編排非常密集，加上去年罷工集會後，公司內篤灰頻仍，「施安娜被炒之後，士氣又再低落啲……個group（群組）喺篤灰之後，有一半同事quit group（退出群組）」，員工壓力非常大。

但她表示，港龍比國泰規模細小，而且絕大部份員工均會講粵語，令同事間感情非常好，「年三十都會一齊食飯，好開心」。有一次她在吉隆坡早上醒來，腳痛難當，「腳趾腫到着唔到鞋，如果call sick（請病假），對同事好大負擔」，但「媽媽級」機艙服務經理知情後，即為她安排病假，代向公司解釋，又為她安排落機後的輪椅，令她非常感動，「係好warm（溫暖），好似屋企……同事成日講，港龍細啲，好易出名，好人好易出名，衰人都好快出名」。

「由以前好少客，做到後來個個知，係用咗好多人嘅努力先建立到……就咁摺咗真係好可惜。」

「我哋飛機細，資深艙務長已經要負責晒成隻機，所以我哋啲人好有能力，做乜嘢位都得」，龍小姐形容同事為「小蜜蜂」，非常勤力，「返完12個鐘，又返12個鐘，星期一返到星期五」。由於人手少，港龍空姐與客人熟稔，「星期一一定會見到某幾個客，大家都已經認得」，亦因同事與乘客之間關係好，港龍空姐空少亦以「nice同friendly啲」見稱。

大裁員已成定局，龍小姐最不滿是政府補貼國泰港龍大額金錢後，公司仍可過橋抽板裁員，「公司需要我哋時，班班機都滿，唔會加人工，𠵱家就一腳伸開我哋」。疫潮下同事已陸續轉行，例如轉職保險、賣衫甚至接待員。

黃小姐也說，港龍規模較其他航空公司細小，更表非常密，人情味卻特別濃厚，「今日飛完，聽日返工又見返同一位同事」，大家都好關心對方，例如過去有較多長達十小時以上的大延遲，與客人共困機艙，全靠同事互相扶持度過，「俾客鬧就一定啦，俾十幾個客圍，逐個出去頂，一個頂到臨界點，就換另一個」。

雖然公司對員工差，但港龍同事之間非常熟稔。對黃小姐而言，港龍品牌是前人辛苦經營的成果，「由以前好少客，做到後來個個知，係用咗好多人嘅努力先建立到……就咁摺咗真係好可惜」。