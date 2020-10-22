汽油彈掟警車 年輕裝修工認罪還柙

市民去年10月20日舉行九龍大遊行，遊行結束後爆發警民衝突。一名裝修工人當日向警車掟汽油彈，擊中警車車頭，導致司機位旁的倒後鏡起火，被指罔顧警員生命安危。工人今在區域法院承認蓄意縱火罪，法官姚勳智將案件押後至下月19日判刑，以待索取被告的背景及心理醫生報告，並觀看涉案新聞與警方片段。其間被告須繼續還柙。

被告鄺文浚（20歲）承認當日在旺角道與彌敦道交界用火損毀警車AM7051，罔顧警員的生命是否會受到危害。辯方已向法庭呈交書面求情，會待下月19日判刑前再作進一步陳詞。

案情指，當晚有數百名示威者在旺角彌敦道聚集及架設路障，警方派員掃蕩並築起防線。其間涉案警車停泊在防線外約10米，但附近行人路突然起火。有警員發現被告手持汽油彈走出馬路後朝警車縱火，導致車頭及倒後鏡起火，一些燒著的液體濺到地上，距離現場一名警員僅一米。

被告隨即轉身逃走，惟於五秒內已被警員截獲。當時被告身穿黑色衫褲、戴黑色手套及眼罩，左手持一個紫色打火機。警員在被告背囊內搜獲一個對講機以及一個載有殘餘液體的膠袋，經化驗後證實是有機易燃液體。案發過程被公開媒體、警方錄像及涉案警車車cam拍攝下來。

事件中沒有警員受傷，惟警車車頭排氣口有油漬，車頭防撞槓遭燻黑。

【案件編號：DCCC761/20】

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