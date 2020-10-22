機場衝突案　付國豪認無內地記者證

【本報訊】自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年在機場遭示威者圍堵、綑綁及毆打案昨續審。付國豪昨出庭作供，他供稱案發當晚到機場拍攝，其間被質問可有記者證，並遭多名黑衣人包圍、綁起、企圖脫褲及毆打，當時感焦慮、被羞辱和悲傷，認為這與香港市民應有的行為不一樣，令他頗失望。聲稱案發時已在《環球網》任編輯及記者約一年的付又稱，基本上沒涉足記者工作，故在內地沒考取記者證，當日是帶同在香港的同事給他的《環球時報》證件到場。

報稱現年29歲的付國豪昨透露在內地大學新聞系畢業，不懂講廣東話但聽得懂少許，他在《環球網》主要工作是編輯，亦從事一些記者的職責，但又稱基本上沒涉足記者工作。

英語自稱遊客

去年8月6日他來港，同月13日晚上約11時到機場拍攝。他穿上「記者PRESS」字樣的綠色反光衣，索取了《環球時報》證件以便在緊急時刻證明身份，但是沒有帶證明自己從事媒體事務的證件。

拍攝期間他被一名戴口罩人士攔住，用廣東話追問他可有記者證，他僅以英語自稱遊客，也說了少許廣東話，並稱講普通話的內地遊客或會被香港示威者針對故當時不講。

未幾黑衣人一擁而上包圍他，更在行李車上用塑膠帶綁手腕和禁錮他，其間又毆打他、潑水、辱罵及企圖脫他的褲，從其行李中找出並展示寫上「我愛香港警察」字樣的上衣。此時在場人士突然情緒激動，未幾他說：「我支持香港警察，你們可以打我了。」

有人將他的證件放到他手中和嘲諷他、將該上衣放在他身上等，一小時後他終獲救護員救走，才「恢復人身自由和安全」。他透露該件上衣是案發前數天在市民自發於警察總部舉行的活動上獲參加者送贈。

控方播片，《蘋果》直播顯示付遭人用黃背心反綁雙手，其間付一度掙脫，又與在場人士口角。有人叫喊：「淨係需要control佢啫，唔需要打。」及後坐在行李車上的付雙手高舉過頭，並被綁上索帶。

香港電台直播則顯示立法會議員郭家麒及張超雄站在涉案行李車附近，並和在場人士理論。郭表示：「全世界睇住你哋行私刑。」另有人說：「郭家麒你信任我哋年輕人。」據悉警方沒有向郭和張錄口供，控方亦不會傳召他們出庭。聆訊今續。

案件編號：DCCC812/19