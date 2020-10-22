理大記者追手機維修費　警申高院審被拒

【本報訊】理大學生記者去年11月「黎明行動」期間，採訪警方驅散人群情況。有警員疑不滿被記者緊貼，發射胡椒球射毀學生的手機。學生記者早前入稟小額錢債審裁處，向代表警隊的律政司追討手機維修費用。律政司卻以案件涉及複雜法律議題及條文等理由，要求將案移交高等法院審理。審裁官昨駁回律政司申請，直指本案申索金額僅涉及788元，若轉介高院實屬不相稱，更會涉及高昂訟費，對原告不公。

律政司早前在書面陳詞中指出，案件涉及複雜的法律議題及法律條文，包括《警隊條例》、《公安條例》53條的詮釋及應用等。由於過往沒有先例可援，而且案件有可能帶來廣泛及深遠的影響，認為在合乎公正原則下，應由法律代表處理，透過雙方在庭上陳詞及辯論，才可協助法庭裁決。

審裁官：冇人會為788元案請律師

署理主任審裁官葉樹培表示，應該不會有人為涉及788元的案件聘請律師，「到時你有，佢冇，又何來公正？可能比現時情況更差」；而且律政司沒考慮申索人未必有能力聘請私人律師，即使申請法援也未必可獲得全額法律援助。

律政司則稱原告可請義務律師幫忙，葉官質疑：「𠵱家有冇人話會無條件幫佢打官司？」批評律政司的說法「虛無縹緲」。葉官又謂，本案所涉議題雖較一般小額錢債審裁處的案件複雜，但不代表審裁官無能力處理，最終駁回律政司申請。

另外，律政司又以案件瑣碎無聊、屬無理纏擾為由，申請剔除申索，法庭於明年1月21日處理。

申索人為理大物理治療學系四年級學生陳斐揚，去年11月11日晚，警方於豉油街附近拘捕一名途人，當時身為理大校園電台記者的他，與其他記者緊隨拍攝。有警員不滿記者緊貼，警告：「唔好再跟住我，如果唔係就噴胡椒噴霧。」隨即有警員向陳發射胡椒球，並射毀他的手機，整個過程遭拍下。