工會代表被裁：冇時間道別

【本報訊】國泰大裁員加上國泰港龍停止營運牽連甚廣，事件中多名工會代表亦遭解僱。其中受影響的港龍航空空勤人員協會副主席梁佩韻，直言從未想過國泰港龍的品牌會從此消失，她哽咽形容同事之間猶如家人，「冇時間冇機會同我哋屋企人道別，幾多賠償都彌補唔到」，並寄語「希望大家會喺飛機上再見」。

在港龍任職20多年的梁佩韻，對國泰決定停止國泰港龍營運，事前卻沒與員工商討感到非常遺憾。她昨午在國泰城外見記者時多次哽咽，認為國泰港龍有其品牌價值，批評國泰並無盡力保留國泰港龍，「冇諗過會有呢個結果，我哋從來冇諗過喺呢個環境下失去自己嘅家！」

「希望大家會喺飛機上再見」

梁形容「港龍係我哋嘅屋企，係我哋終身職業，而我哋嘅同事就係我哋嘅家人」，她傷感表示：「我哋冇時間冇機會同我哋屋企人道別，呢一種方式係好難接受，幾多賠償都彌補唔到港龍之間嘅團結文化。」她其後又表示，「不能再飛之後，另外嘅天地亦唔係完全沒可能，我諗我會先放鬆一下，檢視一下自己才再出發。但當然我哋都係喜歡喺天空上飛，我哋同事間基本上都係希望大家會喺飛機上再見。」

此外，國泰空中服務員工會有11名執委，其中副主席陳佩妍在內的兩名執委亦在被裁名單。陳稱在國泰任職空姐12年，自去年國泰白色恐怖後，已覺得這份工沒安全感，對被裁不感意外，只不捨得同事。她感謝其他工會理事及工運前輩過去一年多的照顧，強調自己不會忘記大家一起打拼的日子。她本身有經營花店，現時未算很徬徨。

國泰空中服務員工會主席王思敏昨晚與公司開會後，透露全部過渡員工將轉為新約，員工底薪將下降15%至36%，而新合約將作長遠安排，對此工會不滿，稍後將與公司再就新合約內容商討。