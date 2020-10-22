國泰大裁員︱職工盟到太古總部抗議新約不合理：徹底清洗舊約員工

國泰航空昨日宣佈重組方案，大幅度削減8,500個職位，包括裁減5,300名香港在職員工。職工盟及航空同業陣線今日到國泰母公司太古集團總部，抗議國泰在取得政府巨額資助下，並無充份諮詢工會，便決定大規模裁員。職工盟主席吳敏兒指出，國泰過去4年燃油對沖虧蝕240多億，現選擇裁員、徹底放棄港龍品牌來「填數」，斥「背後係徹底將舊合約員工大清洗，將舊合約全面劃一。」

吳敏兒聯同航空同業陣線理事等，向太古遞交請願信，太古派代表接收。吳敏兒表示，員工2月份開始放無薪假，與公司共渡時艱，最後卻換來被裁走的結果，「國泰集團你愧對所有國泰港龍嘅空中服務員、飛機師，愧對所有香港人孕育你成長，最後你只係當我哋係condom（避孕套）」。她續指，國泰有足夠資金可以補發9個月無薪假的工資，公司是否只有裁員的方案才能生存？她更質疑是否刻意讓港龍品牌消失，「大灣區航空已經準備就緒，要消失一間公司，係咪造就另外一間公司進入香港做生意，香港人自有公論」。她促國泰重返談判桌，與工會展開有誠意對話，並指政府作為股東之一，理應監管資方有否對員工提供最大保障。

她提到，新合約存有不合理條款。舉例飛機師新合約，列明試用期長達12個月，但僱主解僱只需1個月通知即可；而薪金削減至少4成，起薪點僅約3.1萬元。她續指，除了削減薪金、津貼外，新合約亦列明可毋須透過與工會代表傾談，便能擅自改變合約待遇，更為強積金僱主供款設上限，坦言「根本係一次好有計劃、已預備好嘅舊合約（員工）清洗，將所有僱傭事宜一次過清除」。

她發言期間一度哽咽，提及5,300人中有她的朋友、工會的幹事，更有無數家庭，卻同樣被國泰放棄、出賣。而政府因抗疫不力，引致第三波疫情，釀成現時結局，「我哋從業員冇做錯任何嘢，每一個都盡忠為僱主付岀，卻換來大清洗嘅結果」。

國泰與空服員進行30分鐘網上簡報會 被批誠意不足

航空同業陣線理事Harry表示，國泰今日與空中服務員舉行網上簡報會，卻只有30分鐘，當中逾15分鐘只是覆述新合約方案，坦言公司沒有誠意與員工傾談方案。他續說，工會約有330名會員，當中約160人屬國泰或港龍員工，而他們任職國泰艙務長的工會主席已被解僱，亦有很多剛生完小孩的同職級員工被解僱，「佢哋質疑係咪我放完產假，就會俾你返嚟炒」。他指，國泰從沒仔細交代不簽新合約的遣散方案、強積金會否與遣散費對沖等，「文件係非常含糊」。他表示，各工會正研究新合約的細節，以再決定下一步行動，呼籲受影響員工不要急於簽署同意書，希望受影響人士可就去留問題「齊上齊落」。

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