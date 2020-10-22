潘樂陶僭建罪成提上訴 指涉案物體類似兒童嬉水池不用審批

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶被指在其名下別墅擺放逾百方呎水池，屬於僭建，去年受審被裁定罪成，罰款兩萬元。潘樂陶不服，就定罪及刑罰上訴。高等法院法官杜麗冰今聽取雙方陳詞後，押後以書面宣判。上訴一方指，控方沒有充足證據證明水池是法例所指的「建築工程」，原審裁判官分析時犯錯。

案件源於2018年初鄭若驊上任時的僭建風波。屋宇署檢查潘樂陶與女兒持有的屯門海詩別墅3號屋，發現有一個長4.65米、闊2.5米、高1.24米的水池。署方指該水池屬《建築物條例》監管的「建築工程」，惟無人提交圖則申請審批，故票控潘樂陶。潘樂陶一方曾向法庭表示，水池是內置水流裝置的泳池，僅是由圍板架起的一大個「膠袋」，並須人手注水。

潘今到法院聽審。代表潘的資深大律師Ian Pennicott指，「建築工程」是與「建築物」有關，《建築物條例》舉例的建築物包括工廠、橋樑、煙囪之類。涉案水池明顯不同類，並非水泥構造或掘地興建，相比之下反而類似兒童嬉水池。

案例指，判斷建築工程有多項因素，包括體積重量、裝拆難度、是否永久設置、有否附加設施等等。上訴一方指案中有些因素如水池是否固定在地上，控方未能提供證據，但原審裁判官未有視為對上訴人有利，只依賴有證據支持的因素，方法錯誤。

上訴方續指，裁判官過份依賴水池的裝飾木板與地板風格相符，用來推論水池不是臨時擺放；但裝飾板根本不是水池本身結構。此外，水池面積佔樓面比例不大，專家計算過後，認為樓宇負載力充足。

代表屋宇署的資深大律師蔡維邦則指，上訴方引用辯方專家對水池零件的觀察，但專家沒有目擊水池拆卸時的原貌，分析基礎成疑。即使專家亦指水池實際無損別墅結構，但注滿水後重達14公噸，可以想像對結構安全可能有影響，故應入紙給署方審查，法例重點正是監察。

惟法官杜麗冰質疑，裁判官沒有專業知識，不可能不靠專家而自行想像14公噸重量的影響。蔡回應指，專家亦需進行複雜計算，才能肯定結構安全，反映此等工程有可能影響結構，需要受到監察。

【案件編號：HCMA228/19】

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