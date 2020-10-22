防電動車位遭濫用 房協停車場推電動車位收費系統

電動車越趨普及，但充電設施不足，加上充電車位經常被非電動車車主濫用，香港房屋協會首次將車牌識別技術應用於轄下電動車充電車位，包括在電動車車位充電器上加裝鏡頭，任何車輛佔用充電車位，不論是否正在充電，每小時會額外收費10元。若以每輛電動車平均要6至7小時充滿電，即意味電動車車主若使用房協的電動車位，除了要支付停車場費用，亦要額外支付約60至70元的充電位佔用費。房協強調，有關措施可防止非電動車車主濫用，目前已有6個停車場加設電動車車位智能收費系統，預計明年首季逐步推展至13個停車場。

根據環境局資料顯示，本港電動私家車數量由2010年僅約70輛，增至今年約1.4萬輛。目前房協轄下有56個停車場，提供9,600個車位，但只有約200個屬電動車充電車位。房協商業租務高級經理徐勛表示，轄下停車場收到不少電動車的車主反映，電動車充電車位一位難求，「好多時候非電動車車主擺咗啲充電位，令真正有需要車主無法使用」，又指部份停車場因電力負荷不足，只有一個電動車充電泊位。

為有效管理及避免電動車車位被濫用，房協去年起先後在轄下6個停車場，包括長沙灣喜薈、鴨脷洲悅海華庭及土瓜灣欣榮花園等停車場加設智能收費系統。徐勛指出，電動車車位的充電器上會安裝鏡頭，自動識別車牌號碼及記錄充電時間，當車主出閘時，系統會自動識別車牌號碼，並分別顯示時租泊位費用及充電費用，駕駛者離開車場時只需一併支付費用。

新系統下，無論車輛是否正在充電，只要停泊在電動車位，除了要支付泊位費，房協會每小時會額外收費10元。若以每輛電動車平均要6至7小時充滿電，即意味電動車車主若使用房協的電動車位，每次要額外支付約60至70元的充電位佔用費。房協強調，有關措施可防止非電動車車主濫用，預計明年首季逐步推展至13個停車場。

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