果燃台LIVE︱延任立法會續會審3條議案 民主派勢拖延阻惡法

延任一年的立法會昨日召開第二次大會，民主派繼續透過不斷點算法定人數拉布，提前阻擋日後有可能在立法會出現的惡法，並一度流會。由於未能完成會議議程，大會會於今日繼續，《蘋果》會現場直播。

根據議程，今周有4條政府法案需要審議，包括《2019年成文法（雜項規定）條例草案》、《2019年漁業保護（修訂）條例草案》、《2019年廣播及電訊法例（修訂）條例草案》及《2019年運貨貨櫃（安全）（修訂）條例草案》。

立法會昨日審議到有關減少法官處理免遣返聲請司法覆核許可的《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，其間專業議政莫乃光提出中止待續議案，惟在沒有建制派發言下，以37票反對、20票支持下否決。辯論中止議案到尾聲時，民主黨許智峯連番批評梁君彥，斥梁濫權，「你係一個西環嘅看門狗」後，梁即禁止許發言，之後梁更以許行為極不檢點為由，驅逐許離場。今日會繼續審議其餘3條議案，《蘋果》正直播大會情況。

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