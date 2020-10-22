警用「私伙」對講機 行動細節無紀錄

警方近年經常在公眾場合派駐龐大警力，當中發出的調動及行動指令，從未向公眾交代，唯一紀錄就是無線電對講機的錄音。《蘋果》調查發現，有警員在執行職務時避用官方對講機，使用在鴨寮街及淘寶有售、沒有錄音及加密功能的「私伙」模擬制式對講機收發指令，任何人只要花百多元買入同款對講機，即可收聽或參與對話。有立法會議員質疑警員用「私伙」機是想逃避法律責任，「譬如話呢度冇記者影到，拉佢（示威者）去嗰度打，呢啲情況絕對不足為奇。」警方暫時未有回應。

記者 趙雅婷、林偉聰

現時警隊官方使用的摩托羅拉數碼無線電對講機屬「第三代指揮及控制通訊系統」的一部份，警員一般會配備在腰間或胸前。正式對講機的所有對話均有錄音紀錄，監警會早前就去年7.21元朗事件撰寫的調查報告，其中一項資料來源就是警方的無線電巡邏通訊錄音紀錄，單是當晚7時至翌日凌晨零時59分，警方的無線電巡邏錄音就有733段。

「私伙」機屬大陸品牌 配備多為PTU警長

不過《蘋果》發現，有在示威活動中執勤的警員使用官方裝備以外的對講機通訊，最早出現於今年8月31日、即港鐵太子站事件一周年當日，記者首次發現有太子站外的警員，將一部約掌心大的額外對講機配備於其膊頭或腰間。

記者在10月1日到有大量警員駐守的銅鑼灣街頭觀察，再次發現有警員配備同款的對講機，但現場所見，並非所有警員都有這部額外對講機，有配備的通常是機動部隊的警長，分散在記利佐治街、軒尼斯道、駱克道的不同小隊；而在崇光門外持咪呼籲市民散去的督察亦有這部對講機。警員使用時不會接駁耳筒，部份人會將它放在肩帶的口袋中，亦有警員直接拿在手中，有需要時放在耳邊收聽；有警長的對講機上貼上其警員編號及別名。據記者現場觀察，警員會利用這部對講機交代現場人手調配，並會傳達行動指令。

本報對比巿面上出售的對講機，相信該部對講機屬大陸品牌「瓦力能WLN」產品，警員主要使用的型號包括KD-C1及KD-C52兩款基礎型號。資料顯示，這兩款對講機由福建企業「泉州凱利電子有限公司」生產，在淘寶網約50元人民幣就買到一部；而兩款型號的規格相近，都是模擬制式的對講機，機身約手掌大小，設計簡單，只有開關、調校音量、頻道，以及通話的按鈕，沒有加密或錄音功能。

鴨寮街多間商店有售 約150元

記者日前到深水埗鴨寮街視察，發現警方所使用的對講機於多間商店有售，約150元就能買到，就KD-C1，多個店員均表示該型號有16個預設頻道，只要使用同款對講機並調校至相同一頻道，就能收聽及發出語音，「你有部一模一樣就得，佢同一間廠同一個model都係啱頻㗎，都係1至16個頻咁撳就得，1就對返1，2就對返2，就會聽到」。

警員使用的另一款「私伙」對講機KD-C52於深水埗同樣有售，有店員指，該兩個型號的對講機即使預設的頻道頻率不同，亦可以到其店內調校，「如果對唔到，我哋幫你改都得，check返個頻對返就得」。

根據《警察通例》第19章《資訊及通訊科技設施》，警隊所有的資訊及通訊科技設備一律須由官方安排，包括購置、安裝、搬移、維修、改良及處置；而警員所使用的手提無線對講機及其配件的保安程度，應與槍械及彈藥相同，每次收發都須記錄在巡邏裝備登記冊。

民權觀察質疑削弱對警務人員監察

民權觀察成員王浩賢認為，警方執行職務時是行使公權力，因此使用的所有器材、包括通訊器材都必須有紀錄，「就好似警察使用完武力，都要寫返報告」，以便日後警隊內部作檢討、監警會等機構作調查、以及訴訟時作為證據等，「到底行動時落咗咩指令、冇落到啲咩指令？」警員使用疑似「私伙」對講機會削弱監察。王浩賢又指，警員有責任保障警隊的資訊保安，例如是截停搜查市民時，會涉及市民的個人私隱，「應該要用返官方嘅通訊器材」。

民主黨議員許智峯認為警方使用「私伙」對講機「好大問題」，質疑相關警員行動時不想留下紀錄，「可能佢哋想做啲非法嘢，譬如話呢度冇記者影到，拉佢（示威者）去嗰度打，呢啲情況絕對不足為奇。」許智峯指，警隊以往的行動備用爭議，監警會以至市民尚可循法律途徑向警方索取官方紀錄，以追討責任，然而「喺佢完全冇紀錄嘅情況下，佢哋做任何犯法嘢都冇紀錄，避開晒所有法律責任」。

本報向警方查詢，暫時未有回應。

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