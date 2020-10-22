的士業示威促政府承接保單監管保費 換免收乘客6元附加費

的士業界日前向運輸署遞交聯署信，指由於的士保險費日益增加，申請向乘客收取每程6元的「保險附加費」。業界今日連同約10輛的士組成車隊，到政總抗議保險公司濫加保費，有的士保費更高達每年10萬元，要求政府承接所有的士保單，並促請財經事務及庫務局和證監會介入，監管保費上限，以免扼殺的士業界生存空間。

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香港的士小巴商總會、的士車行車主協會連同近10輛的士今早到政總外抗議，部份的士貼上「保險業界瘋狂加價」、「保險業謀取暴利」等口號牌。眾人高呼「的士保費年年升」、「政府議員要監管」等口號，並向財庫局、運輸及房屋局代表及多位議員遞信表達訴求。警方封起一條行車線予車隊停泊。

與運房局、運輸署、保監會會面「不歡而散」

香港的士小巴商總會理事長周國強指，現時的士保費每年飆升，嚴重影響司機生計。業界日前曾與運房局、運輸署、保監會等召開會議，商討的士保費問題，惟周形容會議是「不歡而散」，「保監會直頭話『我哋唔係官方機構』，即係叫我哋唔使再搵佢」，故要求財庫局及證監會介入監管保險公司濫收保費問題。香港的士小巴商總會及的士車行車主協會亦表明，假如政府承接所有的士保單，將會停止向乘客收取6元的保險附加費。

周指，保費狂加的原因除了包攬訴訟外，亦因保險公司不斷隨意更改保險條款，從而提升保費。他指，2018年業界已申請加價，但一直未獲批，今次提出加「保險附加費」只為解決司機燃眉之急，「每日都要貼錢去做，車主、司機都要生活同養家，如果情況咁唔樂觀嘅話，我哋係無得生存嘅」，望乘客諒解附加費屬無可奈何之策，「我哋同政府部門傾過晒，都係無用」。

立法會交通事務委員會主席、自由黨易志明指，的士業界保費過高問題自去年起一直存在，「個困難已經唔係第一次表達，但係睇唔到有咩進展」。他指，2019年第一季每輛的士每年保費約26,000元。然而，同年第三季已加價60%至約42,000元，加上保險的限制多多，「如果超過60歲、或者車齡大啲都要收附加費」，令的士保費可達9萬元，「淨係保險費都唔見咗（收入）一半，仲要維修呢？」他對業界訴求表示理解及支持，不過認為政府正視的士加價申請屬當務之急。

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