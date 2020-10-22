反送中文物展勾起抗爭點滴 望港人反思自己定位

一件平常不過的物件，背後都承載著一段故事，而黃色兩傘、連儂牆等更令港人聯想起過去近一年半反修例運動中的辛酸與點滴。「物敍︱Objournalist」一連兩星期在香港大學舉辦《格物：反修例運動文物展》（文物展），展出他們在過去運動期間所收集的物件，盼藉物件讓大眾反思自己在運動中的角色定位，並希望透過「以物敍事」方式讓抗爭活動得以延續。

文物展一共展出了15件物件，如一把寫有「光時」口號的「黃色雨傘」、「黃店收據」等，部份展品是由團隊在遊行集會現場所收集，其餘則由他人所捐贈，每件物品均由一個白色箱子承載着，配以錄音及中英文字呈現，以營造現場感及豐富整個故事敍述。創辦人Stary表示，透過白色箱子展示物件是希望能同時吸引持相反立場的人士參觀，「唔希望會畀佢哋反感，反而希望引起到佢哋好奇心入嚟睇」。

Stary又希望，文物展能與其他抗爭展覽不同，不僅是透過聲音、影像紀錄，亦盼能藉物件的實在感，讓大眾憶起反修例期間的所發生的一切，「物件就係物件，好難話改寫物件，因為依個係歷史證據」。負責人Offy更形容，文物展猶如港版「戰爭博物館」，亦可能是最後一次展示反修例運動的自由。

港鐵單程票配8.31片段 黃店收據見證運動轉變

15件物件中最引人注目的是一把二手的「黃色雨傘」。Stary指該雨傘來自7.21元朗站事件一周年的活動，由一位女士所捐贈給她的，「其實當時市面上已經幾乎沒黃遮賣，加上把遮印咗光時口號，令到成件物件更加有價值。」但「光時」口號增添了團隊在籌備文物展時的壓力，最終經商量後決定只展示「命」一字，但Stary亦不禁反問：「即使係咁，都唔知仲有幾耐可以展示到？」

文物展中亦展示了一間台式飲品店的「黃店收據」，每張收據上均寫有不同的抗爭口號，由「香港加油」、「香港人反抗」到「香港人報仇」。Stary指其收據「本身有5蚊銀咁厚……我嗰陣就好似考古咁，一層層將收據揭開。」 更笑言物件見證了整個反送中運動及時代轉變，是文物展不可或缺的展品。

文物展中最令人印象深刻的是「港鐵單程車票」，物件配以8.31太子站事件片段的錄音，令人不禁泛起當日的警暴的畫面。Stary慨嘆，「香港人好似遺忘咗啲嘢……由黨鐵變返咗做港鐵，仲開始搭返」，故希望可藉展出鼓勵港人反思自己在抗爭活動中的定位。

團體指，是次是第一次在香港舉辦展覽，正積極物色其他展覽場地，盼能有更多展覽機會，亦希望收集更多與香港社會運動有關的物件，讓每件物件的故事都能得以承傳。

《格物：反修例運動文物展》

日期：19-31/10/2020

時間：9:30am - 5:30pm

地點：香港大學學生會大樓一樓

主辦機構：物鈙︱Objournalist

場地贊助：香港大學學生會

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