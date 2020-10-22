國泰大裁員︱譚文豪指國泰買快運「伏筆」狠斬港龍 批港府袖手掀骨牌效應

國泰昨日宣佈將裁減5,300名香港員工，其附屬公司港龍即時停運。立法會議員譚文豪指，政府早前大額向國泰注資，金額差不多可買起國泰，並派了兩名觀察員進入董事局，質疑政府應介入國泰裁員，不應將責任推得一乾二淨，憂慮有公司會因港龍停運而倒閉。至於港龍停運後的航權問題，他指，運房局未必有迫切性於現在重新分配航權，若政府之後才分配，相信新航空公司如正籌備的「大灣區航空」會較有着數。

譚文豪在港台節目表示，港龍停運和國泰裁員的消息屬意料之內，認為雖然裁員規模比其他國家航空公司的裁員規模細，但港府早前已向國泰注資逾270億，董事局並有兩名觀察員，港府應「有say」，不可以推說是普通商業機構或商業行為而不理會。

他批評，政府投放數以億計落市場，又做保就業計劃，希望企業不裁員，「點知呢間政府大額注資嘅公司，就唔申請第二期保就業（計劃）……當其他企業睇到，你有政府幫，你都要咁樣裁員，會唔會製造骨牌效應，令其他企業都咁做呢？」他又指，有很多周邊商業活動圍繞港龍，擔心有些公司亦會因港龍停運而倒閉。

譚指注資所用的是公帑，金額差不多可買起國泰，若國泰往後再出現財赤，或全球航空業復蘇速度更慢，國泰可能難以在市場集資還款，「到時係咪當壞賬，定係洗濕咗個頭你再借錢畀佢？你做債主會唔會唔出聲，會唔會唔理？」

他認為國泰可以停薪留職的方法處理，提到港航過去的財困情況更嚴重，但仍可長期放無薪假，去避免大規模裁員，質疑為何國泰做不到，讓員工在航空業復蘇時復工，而非打爛飯碗。他又形容，國泰一年前收購香港快運時，已為港龍停運埋下「伏筆」，因為港龍的定位較尷尬，批評國泰今次做法「好狠」。

他指，國泰每月「10幾億咁蝕，其實唔能夠持久」，不排除國泰很快會第二波裁員，但指政府已向國泰注資270億，當初亦預計能捱到兩年，現在裁員後可捱的時間更長，未來要視乎旅遊氣泡的情況和復蘇速度，若與新加坡做得成功，或可重開旅遊熱點如台灣和日本。

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