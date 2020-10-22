連儂牆拍攝清文宣女子 殘疾男被指襲擊罪成候判

去年9月一名持有「白卡」的男子拍攝別人清理連儂牆，其間與清理文宣的女子發生爭執，被指掌摑該女子及打她後腦。男子被控普通襲擊罪，雖然裁判官早前指警方替身為「精神上無行為能力人士」的被告錄口供時手法不理想，故不接納控方將被告的警誡供詞呈堂，但今日裁決時指根據被告提供的手機片段，內容與事主的證供脗合，裁定被告罪成。辯方指被告拒絕求情，裁判官決定先為他索取報告了解背景，押後判刑。

被告甘仲斌（35歲）被指於去年9月22日早上約7時許，在大水坑港鐵站B出口外對出一道連儂牆，與一名女子發生爭執，導致女方受傷。辯方指被告拒絕求情，惟裁判官指知悉被告持有傷殘人士證件，欲先了解其背景，遂押後至11月6日判刑，以便索取被告的背景報告，其間被告獲准繼續保釋。

裁判官梁雅忻裁決時指，根據被告提供的手機片段，當時被告以手機近距離拍攝女事主以及其他清理文宣的人。被拍攝人士見狀，轉身離去或以手袋遮掩臉部，事主亦有轉身迴避鏡頭，但被告依然故我，繼續拍攝。裁判官認為上述過程與事主的證供脗合。

從被告手機拍攝的畫面可見，事主同樣以手機拍攝被告。其後現場發生混亂，鏡頭搖晃，事主頭部突然向後跌。當鏡頭再次對焦事主的臉部時，她的眼鏡經已歪掉。裁判官相信事主在上述混亂中，遭被告打後腦及摑臉。

母提醒被告「律師未到唔好簽」遭警喝止

雖然辯方質疑事主的證供弄錯事件時序，但裁判官認為事出突然，過程迅速，事主未能記清細節，可以理解，她已盡力向法庭憶述案發經過，裁定事主為誠實可靠的證人。裁判官又指，事主的醫療報告與其聲稱遇襲的傷勢脗合，裁定被告罪成。控方透露，被告有五項案底，包括一宗俗稱傷人19的傷人罪。

另外，辯方審訊時反對控方將被告的警誡供詞呈堂，指被告屬於「精神上無行為能力人士」，警方卻未有安排合適成人在場，便向被告錄取口供。及後警員把被告押解往威爾斯親王醫院，並於急症室為被告講解《羈留人士通知書》時，只讀出標題而非內容。

被告的母親其後趕到醫院，卻不獲准與被告直接對話，惟有隔著布簾提醒兒子謂「律師未到，唔好簽！」卻遭警員喝止。裁判官認為，警員錄取口供的手法的確不理想，故早前已批准辯方的申請。

根據庭上證供，被告就讀小學時已被確診患有專注力不足及過度活躍症，並持續就病情求醫。被告亦長期攜帶殘疾人士登記證及殘疾人士八達通。

【案件編號：STCC4441/19】

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