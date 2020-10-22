何官被辱　鄭若驊：不能接受

【本報訊】九龍塘廣播道街頭前晚有人以紅色噴漆，在大廈圍牆噴上辱罵高等法院暫委副司法常務官何俊堯的字句，警方把案件列作刑事毀壞處理，律政司司長鄭若驊昨回應事件，指有關違法行為非常嚴重，又稱不能接受有人對法官作出人身攻擊甚或藐視的行為，如法官判詞有誤，或對事實判斷有悖常理，律政司會提出上訴。

指案件上訴因「有悖常理」

早前出任東區法院裁判官的何俊堯，近月曾多次被親共媒體點名批評判決，民建聯立法會議員葛珮帆及周浩鼎更針對何官作出投訴，指其裁決偏頗，前晚九龍塘馬可尼道大廈及對面另一大廈的圍牆，就被人以噴漆塗鴉，寫上點名辱罵何為「狗官」的大字。此外，附近亦散落數十張寫有「千奠古、司法毒瘤」的大字報。

鄭若驊昨在立法會見記者時提及事件，指有人就法官作人身攻擊及藐視行為，政府不能接受，「有一啲人就住某一個法官，作出一啲人身攻擊，甚或係藐視嘅行為，呢啲政府係不能接受」，並呼籲巿民不要作出有關行為，形容有關行為非常嚴重，警方正調查跟進。

至於公眾對法庭判決的意見，鄭若驊指出，大家對判決結果不可只憑個人喜好，要就原因客觀理性討論，不能接受對法官的人身攻擊，「法官判詞你唔可以單睇你鍾意定唔鍾意佢嗰個結論，係必須要睇嗰個原因」，並指出若果就有關判決作客觀理性討論，是完全符合法律的要求。鄭若驊又強調，假如法官的判詞有誤，即事實判斷有悖常理，律政司會提出上訴。