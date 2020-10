BNO居留簽證無限額 明年1.31起接受申請 5年付2,540港元

繼英國早前公佈放寬國民(海外)護照(BNO)持有人移民,英國當局再公佈,所有合資格申請BNO的香港人,可於明年1月31日起申請BNO居留簽證;而英國沒有對該等申請設限額,5年期簽證申請費用為每人250英鎊,折合約2,540港元。

英國政府指,由於中國政府違反中英聯合聲明,限制香港人的權利及自由和削弱香港的高度自治,英國政府將改變賦予BNO公民的權利。而透過簽證,港人除可一次過申請5年有限期居留許可,移居到英國求學和工作,5年後亦可申請定居身份;獲定居身份12個月後可正式申請英國國籍。而護照持有人及其家庭受養人,只要通常居住在香港亦符合資格。計劃亦沒配額限制。

另外,申請者必須證明在財政上申請人及其家庭受養人備有最少六個月在英國生的費用,提供結核病檢驗證書,並支付簽證費用,5年期簽證申請費用為每人250英鎊,折合約2,540港元,而申請人還可以申請30個月的簽證,每人收費180英鎊,折合約1,820港元。

英國駐香港總領事賀恩德(Andrew Heyn)表示,《港區國安法》的實施明顯削弱港人的權利和自由,又指新的移民方案是英國政府對香港人承諾的一部分(This new route to the UK is part of our commitment to the people of Hong Kong),而英國亦歡迎持BNO的公民及其家屬來英國。

2019下半年簽發逾11萬本 超越4年總和

英國內政部護照署早前指,簡稱BNO的英國國民(海外)護照,截至今年7月中發行數字為374,806本,而今年首7個月續領獲批數字為58,335本,護照署亦指因疫情影響部門運作延誤審批程序,當中4月只有196本,當局已加快人手處理。當局亦確認未取得護照正本人士,若有需要可以申請緊急護照(ETD),可在英國政府網站申請。

比較過去5年BNO簽發量,2015至2018年每年約1.4萬至3萬,去年頭半年共8,704本,但隨着反送中運動開始,7、8月後審批量激增,下半年急升至逾11萬本增幅驚人,超過2015至2018年間的4年總和。

