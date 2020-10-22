美「電腦門」波及中共五中全會（呂月）

美國拜登父子「電腦門」曝光，對美國大選和世界輿情掀起連環爆炸，自然也炸進中國。朱利亞尼着意安排本月14日，習近平在深圳參加經濟特區成立40周年慶典同一天爆出「電腦門」，迫使習近平當天結束南巡，匆匆返京，已經證明事件對中共政局產生了多麼強大的衝擊波。朱利亞尼還表示，將在美國大選前十天公佈更多有關拜登的醜聞。考慮時差因素，正好是中共五中全會前夕，不光打拜登，也要打習近平，可謂要一箭雙雕。

朱利亞尼這個安排，因為「電腦門」不僅是拜登父子幹出的，也是中共權貴幹出的，是兩者的勾兌。所有影片、照片和大量郵件都來自中共情治部門。習上台之後，加緊對美國政要、華爾街財團、主流媒體、大學和知識界、荷李活、科技大鱷的「統戰」，就是用巨大利益進行贖買，將毛澤東奪取政權的「三大法寶」之一——統一戰線推向全球。習近平對美國做的，也是對全球做的，他主張的全球化、多邊主義、人類命運共同體，就是在全球建立「腐敗聯盟」，把全球最腐敗的政客、財團、媒體都拉進來，由中共主導，進行對全世界的統治和瓜分。

今年美國大選，華爾街、跨國企業、主流媒體、網絡大鱷，一邊倒為拜登籌款，充份顯示習近平多年打造全球腐敗聯盟的巨大成果。「電腦門」爆出後，美國媒體、網絡背叛第四權的獨立，反而像中共「黨媒姓黨」一樣，充當審查的劊子手。長時間對拜登之子犯罪證據按兵不動的「刀把子」FBI局長瑞伊，也緊密配合「假新聞」。他先說，「確實存在俄羅斯幫助特朗普打敗拜登」，後宣佈要對朱利亞尼「通俄」進行調查。這恰好暴露出中共干涉美國大選的鐵證。

幾年前劉特佐案在國際上爆發，加劇中共派系矛盾。畢竟，習近平比起江系是後來者，調查中發現隱藏的重大危機，不得不抓捕跟他多次出訪的華信能源董事長葉簡明。

習最不放心的是中共高層

今年的五中全會，是習近平鞏固個人獨裁、落實終身制的一個重要會議。9月29日，習近平主持召開政治局會議，制訂出台提供五中審議通過的《中國共產黨中央委員會工作條例》。習近平南下的當天，10月12日中共中央印發了該《條例》並發出通知，不僅要求各地區各部門和廣大黨員強化「兩個維護」，還單獨對中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員提出要求：「帶頭維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。」說明他最不放心的是中共高層。

新華社報道，習從深圳返京日，十九屆中央第六輪巡視目前已全部完成進駐，對17個省區市和新疆生產建設兵團，以及14個中央和國家機關單位黨組織開展巡視，巡視組的任務是要提高被巡視黨組織的政治站位。五中前的布防可謂風雨不透。

五中全會能解決甚麼問題？黨媒早就圈定：「總書記地位再度『強化』」。五中要討論通過的十四五規劃和「2035年遠景目標」，肯定是走過場。就像此次習的南巡，既解決不了廣州最繁華的九步行街店舖幾乎全部倒閉的問題，也解決不了東莞工廠接不到定單的問題。

五中全會最大的難題，是幾百名中委、候補中委，還有列席的省部大員和黨代表，資訊化時代無人不知「電腦門」。就是關在京西賓館，搜走手機，警察、武警、特勤局將駐地包圍三匝，圍得密不透風，恐怕與會者也會感覺到朱利亞尼揮動實鎚的震動。特朗普揚言要抽乾美國的沼澤，與這些沼澤相通的中南海，如果露出幾條猙獰的中國大鱷魚的頭和腿，權力更加強化的習近平可應付得了？

呂月

中國資深傳媒人