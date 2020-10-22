工會前主席：CX最叻趁火打劫

【本報訊】國泰大裁員，關笑華沒半點意外，「國泰最叻就係趁火打劫」。她在國泰任職空姐36年，見證國泰最輝煌的80、90年代，也曾領軍與資方對簿公堂。跟很多香港人一樣，關笑華曾以國泰感自豪，「由頂峯跌到落谷底真係好可惜」，但自去年以言入罪，染紅跪低，早已告別大時代，「我諗整個香港都過咗，唔單止國泰」。

關笑華1975年入職國泰當空姐，是她第一份正職，那時國泰只得波音707和三星兩種客機，「嗰陣時飛澳洲係golden flight（黃金機），最正就係去珀斯」。第一次飛倫敦是1982年，時值中英談判之初，吹起中國風，那幾年間，從倫敦飛往香港的航班上，公司規定每個客艙須安排一名空姐穿長衫迎接乘客登機。

新機場1998年7月遷到赤鱲角，告別啟德，也告別國泰的風光明媚。受亞洲金融風暴影響，國泰先裁減760名地勤，再計劃向空服員開刀。

當時關笑華是國泰空中服務員工會主席，工會向公司提出1.97億元節流方案，大部份獲接納，雖沒裁員，但資方認為「瘦身」不足，首次向空服員推出自願離職計劃，最多獲賠償17個月糧。

斥藉裁員換血

今年64歲的關笑華在國泰當空姐36年，2011年退休，她形容國泰擴充得越快，越失去人情味，自大罷工後，「所有嘢都已經改變晒」，勞資不再一家親，沒有互信，「員工只係一個number（號碼），已經冇晒identity（身份）」。

去年時任港龍空勤人員協會主席施安娜被無理解僱，多名員工更遭以言入罪，公司籠罩白色恐怖，關笑華批評國泰早已染紅，向北京跪低，今次裁員更可乘機換血，「國泰最叻係趁火打劫」。

國泰電視廣告曾有這樣一句旁白：「國泰係香港嘅航空公司。」那是關笑華最感自豪的80年代，「國泰名副其實係香港嘅airline（航空公司），由頂峯跌到落谷底真係好可惜，亦好可怕」。

她說昔日搭飛機非富則貴，今天卻普通不過，「空姐呢個行業亦冇以前咁矜貴，都係一份工啫」。時移世易，或許風光不再，「我諗整個香港都過咗，唔單止國泰」。