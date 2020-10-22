空手道港隊成員酒駕判服務令兼停牌

本港空手道代表隊成員劉知名今年7月初在尖沙嘴酒後駕駛，呼氣測試中的酒精濃度達訂明限制兩倍以上。他早前認罪，案件今於九龍城法院判刑，裁判官張天雁指被告被驗出的體內酒精濃度較高，但基於其背景良好，報告內容正面，判他接受80小時社會服務令、停牌9個月，並須參與駕駛改進課程。

被告劉知名（31歲）被指於今年7月8日在尖沙嘴加連威老道近嘉蘭圍駕駛一輛私家車，其呼氣中的酒精比例是100毫升中有64微克，超過訂明的22微克限度。

辯方求情指，被告的報告內容非常正面，感化官建議法庭判處社會服務令。辯方續指，被告當時正於車內睡覺，車門打開，車頭及車尾燈皆關掉，顯示被告未曾開車。案發時間為凌晨4時，人煙稀少，道路風險較低，案中亦無人命傷亡。

至於停牌令方面，由於被告是職業運動員，出外比賽時需要駕車，望法庭判處較短停牌期。惟張官表示，除非被告是靠駕駛維生，否則不會酌情處理。

根據報道，被告加入空手道港隊逾10年，現名列男子個人形世界排名第20。他去年在無錫舉行的全國空手道錦標系列賽總冠軍賽成功衞冕，連續兩屆取得總冠軍，另於2019年度全港空手道大賽中男子個人形項目摘金。

【案件編號：KCCC1990/20】

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