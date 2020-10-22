兆基創意書院下學年設初中課程 培養生活思辨與文化藝術

現時只開高中直資學校香港兆基創意書院，將於下學年開辦初中並招收中一新生，初中除教育局規定的初中教育主要科目外，亦將包括「日常生活與實踐」和「創意藝術基本功」。副校長蔡芷筠表示，傳統學校教育令不少學生害怕學習，盼能使入讀的學生喜歡學習，報讀學生不用有藝術獎項，最重要是學生和家長對學習開放。

香港兆基創意書院於2006年開辦，目前只開辦創意教育高中課程，學生除可選擇修讀香港中學文憑（DSE），亦可選修創意藝術文憑。書院的開辦初中計劃書今年獲教育局通過，定於2021/22學年開辦中一，首年會收兩班共約50人，3年內完成開設中一至三級。

書院初中課程的「日常生活與實踐」是整合有關個人與社會、生活與思辨的科目，至於「創意藝術基本功」則提供藝術基礎訓練，以文化藝術培養心靈及人文素養，並着重與高中課程的「創意專業導向課程」銜接。初中全年學費為3.3萬元，並設有學費減免計劃予有需要學生。

不設校規 望對學習持開放心態

副校長蔡芷筠表示，現時學生讀完中三後入讀，只有兩年半時間在書院學習，學生由傳統學校轉讀亦需時適應，時間完全不足夠，故一直希望開辦初中。書院現時不設校規，只有「不接受行為」，蔡稱初中部考慮同樣不設校規，會與犯錯同學溝通檢討而非懲罰。

蔡芷筠說，申請的學生不用有藝術創作經驗和獎項，反而希望學生和家長對學習有開放的心態，明白書院自由開放的理念；過往亦曾有學生入讀後，發現自己「好需要人管」，反而會「讀得好辛苦」。

書院舊生、電影《幻愛》女主角蔡思韵亦出席記者會分享，她表示當年中四入讀時要嘗試設計、電影和表演等不同範疇，至中五選定表演範疇學習一年後，升中六便要預備應考文憑試，學習時間不夠，更稱在書院學習比在大學時唸戲劇更適合摸索自己的路向。另一畢業生、新聞設計師葉靄瑤亦稱在書院學習吸收最多，「畀我讀多一轉就好」。

有意報讀的學生和家長必須出席書院於11月28日和12月11日舉行初中課程簡介會，書院將以小組工作坊形式面試收生，家長亦需要參與其中，校方將考慮申請人的潛質和興趣，以及是否適合書院的理念和文化。

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