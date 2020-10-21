4點鐘調查你︱林鄭煞停短問短答 林卓廷：Be Water 追撃佢囉！

特首林鄭月娥日前突煞停出席自上任以來，每月立法會「短問短答」的質詢環節，指被質詢無意義無回報，又形容被民主派議員侮辱。林卓廷作為留守議會的民主派代表之一，他重提林鄭上任時「扮大方」，是她主動提出每月一次質詢環節，聆聽議員意見，惟實際上缺乏胸襟，拒絕接納意見及批評，直言「淨係鬧你已經便宜咗你啦！」他認同「短問短答」形式能最直接做到議會抗爭，惟一大渠道突被叫停，他指民主派會「Be Water， 繼續追撃佢囉！」

立法會議員林卓廷接受《蘋果》節目《4點鐘調查你》訪問，表示「短問短答」的質詢環節是任林鄭於上任時提出，指她當時更「扮大方」指希望即使在有限時間內仍能與不同議員交流，聆聽訴求。惟林鄭日前突然以被民主派侮辱為由煞停出席「短問短答」，林卓廷直斥她缺乏作為特首的胸襟，無法面對嚴厲及直率的批評，「人哋鬧你，你就覺得心靈好脆弱啦！淨係鬧你已經便宜咗你啦！」

至於民主派會否因而少了議會抗衡的機會，林卓廷坦言「短問短答」主要作用為民憤宣洩的一個平台，「佢最好日日嚟，我大把內容可以鬧佢」，但林表示特首及各高官仍需出席一年四次的答問大會及其他質詢環節，屆時仍會把握機會質詢他們，以「Be Water」形容民主派議會戰線未來動向，會續找方法向林鄭表達抗議聲音。

旅業界料放寬本地遊助減Staycation「逼爆」房情況

另外，政府本月23日起放寬本地遊至最多30人聚集，但限聚令卻仍然維持最多4人，旅遊網「又飛啦！」創辦人周錦基在節目上直言政府做法荒謬，表示不解「啲人去旅行個時就唔算聚會？」，但他認同放寬本地遊為本港旅遊業提供救命劑。

周錦基坦言本港旅遊業近年只集中內地客源，疫情前已蝕錢，疫後因無法出國，情況更甚。他遂指本地團可革新香港旅遊業，吸引更多客源。周認為本地團配備膳食交通等配套，對長者及家庭有一定吸引力。

而近日Staycation深受年輕人歡迎，更有不少在酒店房間內舉辦多人派對的情況，周錦基直言收到不少酒店業員工對此表示擔憂，認同應該收緊政策。但他表示理解年輕人在限聚令下，與朋友聚會地點的選擇大大減少，方才選擇在酒店房間內舉辦派對「係街多過4個人又驚俾popo拉，好慘嘅」。他相信在放寬本地遊後，市民有更多活動選擇，「逼爆」酒店房的情況應會有所改善。

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