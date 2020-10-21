葉劉撐煞停60歲$2搭車

【本報訊】自傳出政府或煞停放寬2元乘車優惠予60歲至64歲人士後，建制派內的民建聯及工聯會即表態強烈反對，民建聯更暗示不排除向政府增加人手編制入手，以此作籌碼討價還價；但身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀卻與兩大建制陣營唱反調，支持政府撤回政策，認為待經濟好轉、財政盈餘充裕再討論，又指即使有人提司法覆核也難以挑戰。

民建聯反對 威脅阻加位

特首林鄭月娥年初公佈將2元乘車優惠的受惠年齡由65歲放寬至60歲或以上，但昨傳出行會成員對建議有分歧，政策或胎死腹中。本身是大律師的經民聯議員梁美芬早前已警告政府，若有關政策縮沙，或會面對司法覆核，有行會成員代表的政黨的民建聯、工聯會都反對撤回政策。

民建聯全體立法會議員昨見記者，對此表示極度遺憾，亦代表受影響巿民表示非常憤怒，呼籲林鄭月娥必須深思。民建聯主席李慧琼強調措施為林鄭本人親自承諾，「喺短短一段時間裏面冇向公眾交代，就貿然話會進一步延遲或者擱置，我哋認為係絕對不可取。」

民建聯何俊賢更明言，政府因時移世易要改動措施，「香港包括航空公司都要裁員，點解特區政府喺人事編制仍要加位？」有民建聯中人透露一日之內收到大量市民投訴，民建聯曾在不同場合支持政府及相關措施，坦言政府若撤回措施，難以下台，以多個政府的人事編制「加位」申請與政府協商為討價還價方法之一，但非黨內及建制派共識。

不過，身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀昨直言不支持有關政策：「嗰啲根本唔係長者」，質疑措施會變相津貼交通運輸公司，「變咗真正逼切長者服務係冇錢」，在現時經濟不景情況下，「3,000億（元）救市都未必得，冇法子使呢啲錢，你睇個失業潮」，指「經濟環境好轉，財政盈餘足夠咪再傾」。

對於梁美芬指政府不推出政策，或會面對司法覆核，葉劉淑儀不點名指說法荒謬，認為放寬2元乘車優惠仍然處於初步階段，「司法覆核無可能成功」。