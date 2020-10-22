黃楚標請人　助取營運證

【本報訊】深圳東海航空董事長黃楚標旗下「大灣區航空」近日正招聘人手，或趁機吸納國泰部份被裁員工。大灣區航空近日刊登招聘廣告，主要涉及經理級員工。香港民用航空事業職工總會主席李永富分析指，大灣區航空目前正申請可在本港境內載客的航空營運人許可證（AOC），是次招聘將有助加快獲批許可證時間，他相信大灣區航空或會聘請國泰被裁員工。民航處早前亦向本報確認，今年7月接獲大灣區航空的航空營運人許可證申請，目前正在處理。

黃楚標早前回覆本地傳媒，證實有意發展國內及東南亞短途航線，但強調計劃未正式落實，最快要到2021年暑假才能首航。黃楚標在內地擁有深圳東海航空共23架波音737-800飛機，料今年年底達40架，並已開通深圳至澳洲和東南亞國家四條國際航線。

十年前註冊公司鋪路

查冊資料顯示，被稱為「深圳李嘉誠」黃楚標2010年5月於本港註冊東海航空有限公司，去年1月更名為東海航空（香港）有限公司，到12月再改名為香港紫荊航空有限公司，今年7月再改為大灣區航空有限公司。

據公司周年申報表，東海聯合（集團）有限公司持有大灣區航空全部股權，後者有三名董事，分別為黃楚標、黎慧群、李治民。黃楚標現為東海聯合（集團）有限公司的董事長。黎慧群疑為黃楚標的妻子、李治民則疑為黃楚標的大舅。