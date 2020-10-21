蘋論：社會主義能救中國嗎？（方圓）

習近平南下深圳，說「深圳是社會主義在一張白紙上的精采演繹」，深圳果然是靠社會主義發展起來的嗎？

如果社會主義能救中國，為甚麼大饑荒餓死四千萬人？為甚麼文革把經濟搞得差點崩潰？為甚麼六四幾乎斷送改革開放，鄧小平南巡再扭回正軌？為甚麼朝鮮古巴數十年落後如故，而堅持市場經濟的共產越南，正在經濟大起飛？

打救百姓還需靠資本主義

中共建政之初，私有經濟還在，百廢初興，不旋踵即搞集體經濟，搞到大躍進大饑荒，之後靠劉少奇的「三自一包」起死回生；剛緩過一口氣，毛澤東又搞文革，搞到經濟瀕於崩潰，毛死後鄧小平撥亂反正，引入市場經濟，中國又有生氣；習近平上台後，再度重返文革——社會主義誤盡蒼生，靠資本主義打救，剛有點長進，社會主義又舊病復發，歷史不斷重複，昭昭明甚。

中國國力不濟，不是因為中國人蠢，也不是因為懶惰，只因為中共集權統治束縛了生產力。生產資源國有化，集體勞動扼殺民間積極性，政治運動不斷，人民成驚弓之鳥，專制體制窒息了中國人的生產熱情和創造性。

改革之初，中共放鬆對人民的精神文化束縛，中國人膽子大起來，利用市場開放的空間，嘗試新的生產技術和商業手法，「先讓一部份人富起來」，催生第一波的發展動力。

因發展資金不足，政府只好引進港資台資，外資進來，現代技術和管理方法也進來了。中共默許基層官員貪污，提高幹部積極性，又以GDP數字衡量政績，鼓勵不同縣市競爭，更激發社會生產的活力。

中共向西方國家取經，大力發展基建，開公路建電廠，一改死氣沉沉的經濟格局。全國上下一心向錢看，官員與百姓初嚐甜頭。稍後朱鎔基實行國企與稅制改革，讓中央政府有更大財政權力，打下經濟起飛的基石。

在美國幫助下，中國加入世貿組織，美國給予最惠國待遇，大大推動對外貿易，積累家底，經濟全面起飛。

綜上所述，中國經濟的快速成長，絕不是得益於社會主義的全民所有制，得益於中央集權的領導力，恰恰相反，是中共放鬆政治束縛，釋放民間的積極性與創造力，適應市場經濟的發展規律。中共是藉資本主義的東風，破社會主義的堅冰，社會解凍，全新經濟格局破土而出。

中共處境艱難時韜光養晦，一旦回氣就故態復萌，好了傷疤忘了痛，近年國進民退，國企實行資源與市場壟斷，民間企業生存空間日窄。中共忘記了，一再打救中國人民的，不是社會主義的專制體制，恰恰是資本主義的市場經濟。

社會主義為名 保利益為實

此次習近平南下，給了深圳更大自主性，甚至開放能源、電信、公用事業、交通運輸、教育、金融等要害領域的市場准入，以此吸引外資。在社會主義又走進死胡同之際，再一次請資本主義來救命，數十年往復循環，都只是這一種套路。

中共每發作社會主義狂熱，經濟就走下坡，人民就吃苦；中共每借重資本主義，經濟就回氣，人民就過上好日子。那究竟是社會主義救中國，還是資本主義？

中共死抱社會主義，因為只有一黨獨裁才保障權貴家族的利益，一旦資本主義過度發展，動搖中共的上層建築，勢必擠壓權貴家族的發達空間。說到底，社會主義也只是一個幌子，最要緊是權貴利益綿延不絕。

古今中外，只有民間的積極性和創造力才是經濟長遠發展的真正動力，專制政治和文化管制，正是扼殺經濟活力的精神枷鎖。中國經濟體量雖大，科技成果靠引進，財富積累靠外貿，一旦走回內循環，經濟動力即瀕於枯竭。再加上體制的弊端，不斷繁殖國庫的蛀蟲，人民的積怨，長遠消耗社會的能量，中國正來到一個轉折點上，文革回潮，前景更暗淡。

「四個自信」不見提起了，「構建人類命運共同體」這支歌仔也唱不下去了，在外頭頭碰着黑，重回內循環荊棘滿途，寄望社會主義救命，只是自我催眠罷了。

方圓

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