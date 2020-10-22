【本報訊】警方去年10月26日晚上派員到觀塘一條行人隧道連儂牆調查，其間拉起封鎖線。有身穿運動衣落街跑步的街坊疑不滿封路，不忿道：「不如封鎖晒成條馬路！」街坊及後被指對警長批踭頂胸及拗警長手指，遭控襲警罪。雖然警長審訊時指不排除被告批踭只是出於意外，惟裁判官莫子聰昨裁決時認為被告兩次動作都是有心襲擊，裁定被告罪成，判監三周，但准被告保釋等候上訴。被告聽到被判罪成後一度暈倒，散庭後他坦言對裁決感震驚，重申並無襲警。

案件昨在觀塘法院裁決，任職採購文員的被告王志豪（38歲）被裁定罪成後，在代表大狀求情時突然身體發軟，暈倒向前傾，臉色發青，庭警及保安見狀上前扶他。裁判官一度休庭。被告散庭後稱被定罪一刻腦海一片空白，重申並無襲警。

控罪原指被告於埃索油站外襲警警長劉協成及未能向警員20900出示身份證，但審訊時警長作供指兩次襲警均在相距幾十米外的加德士油站外，控方跟着修改控罪書。然而之後作證的警員20900卻指拗手指事件在埃索油站發生。

官稱「想襲警？」實指已襲

根據警長的證供，被告突然批踭，他追問被告「做乜批我踭」，但被告沒回應，兩人再前行時被告突拗他的手指，他質問被告「做乜嘢？想襲警？」被指控襲警的被告被捕後並無被鎖手銬或索帶。此外，警長解釋因擔心被醫護「起底」，故沒到醫院驗傷。

裁判官莫子聰指，警長承認首次批踭不排除出於意外，可見警長公平坦白，更顯可信可靠。至於警長問被告「想襲警？」一句，他認為是廣東話常見的語病，用「想」字來形容別人的動作而非想法，認為警長當時並非發問，而是被告已襲警，警長要警告及阻止被告。警長傷勢不重，擔心被起底的憂慮亦可理解。

至於兩次襲擊事件的距離，警長供詞與警員20900不同。莫官認為警長估算兩次襲擊地點之間的距離時出現誤差，認為用室內環境來評估室外事發距離，有誤差是可理解。警長連番問被告，被告沒回答，莫官認為被告兩次襲擊均是有心，警長的證供清晰，沒誇大及動搖，「除咗我唔接受嘅嗰啲部份，我完全接受證人嘅口供」，裁定襲警罪成。

辯方大律師林浩明求情指被告任足總註冊教練，教小朋友踢波，性格溫和及有責任感，犯案不符本性，連警長都懷疑被告批踭並非故意為之，可見力度不大，望判緩刑或索取社會服務令報告。大狀指被告當晚從秀茂坪住所出發跑步，被截停時正折返。

莫官指控罪嚴重，警察有使命保護市民生命財產，維護法紀，法庭不能姑息襲警行為。被告早前承認沒出示身份證明文件罪，昨判罰款500元。

案件編號 ：KTCC450/20