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國泰大裁員︱任職港龍十多年 懷孕空姐哭訴被放棄：好無良心嘅公司先做得出

37分鐘前
資料圖片

國泰航空昨日宣佈在港裁員5,300人，旗下的港龍航空更一夕之間倒閉。今早（22日）有電台節目邀請數名在國泰及港龍工作的空姐接受訪問，懷孕約4個月的港龍空姐 Joey在港龍工作10多年，一夜之間失去飯碗，她坦言生活困難，因被裁員前已停工半年多，只依靠底薪過活，再加上懷孕，經濟上遇到不少困難。在説到公司一夜間絕情解僱所有員工，Joey在節目上忍不住哭訴公司無良心，又指自己與其他同事一直向公司表達可接受停薪留職，待公司情況好轉再復飛，惟沒想過公司會放棄他們，「完全無諗過佢會摺埋我地，因爲呢個係好無良心嘅公司先會做得出㗎，係講緊2,000幾個crew同家庭...」

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在港龍任職10多年的空姐Joey與港龍捱過不少難關，哪怕是今次在疫情底下，她已停工接近大半年，她仍表示願意減人工或停薪留職，只為可留在公司，「過去公司唔好景既時候，公司同我哋講忍耐啦，一齊共渡時艱，我哋都覺得好啦做埋佢，因爲我哋覺得未來一定會向好，同公司捱落去，但去到呢一刻無諗過公司會放棄我地，點解宜家大家都有難時公司會選擇放棄我哋？」

Joey表示，身邊其他同事已全部收到解僱信，惟包括自己在内，數個懷孕的同事都未收到解僱信，她指有消息稱公司或會酌情處理懷孕員工，直至她們放畢產假才解僱她們，但仍未知會如何處理她們及會否繼續支付薪金等。她指希望可直至生產完畢後，公司可結算產假才解僱她們，讓她們在生產前可繼續領取底薪及醫療卡福利，緩解經濟上的壓力。

嘆港龍如國泰「二奶」

賠償包括可延長員工機票半年 空姐：笑死人

另一名在港龍工作10年的空姐Cat則指此刻心情仍十分沉重，直言自己無覺好瞓，「最傷心唔係無咗分工，係無諗過一覺瞓醒會成間公司消失」，她指明白公司所作的是商業決定，認爲國泰可能覺得港龍對國泰已無價值，所以選擇關閉港龍航空，直言「我地講感情對商業社會無意義」。她提到過去港龍一向猶如國泰的「二奶」，一向不受國泰重視，在與國泰整合後，很多港龍原有的特色，如制服、飛機及姓名牌，都被換掉，她又表示港龍工會每個月都有與管理層開會，但管理層「係答咗等於無答」。

Cat指出港龍結業，可惜的是失去一個香港的品牌，而對員工來說，最不捨得的是人，她感觸地說港龍的人情味無法被取替，因對比起國泰規模較小，很容易遇到同一班同事，而且港龍空姐的飛機輪更班次比其他航空頻繁，不斷見到不同同事，雙方關係更緊密。Cat直言，在這刻的大環境下，做回航空業是無可能，事實擺在眼前，被解僱的事實無法改變，但她認爲起碼賠償方案要合情合理，讓被解僱員工暫不用擔心生活。她又透露，公司告知她們指員工機票可延長半年予她們使用，她直指十分可笑，因現實根本無法到港外旅游，「呢啲拎出來講真係笑死人」。

「好似單方面個男朋友死左咁」

於港龍任職3年的Sammi指自己心情仍未平復，直言港龍倒閉「好似單方面個男朋友死咗咁」，又指公司内部軟件在電話内一夜消失，公司指示他們如要交還制服須以順豐速遞寄去，「直頭唔想我地返去」。她指自己會轉行，再視乎未來航空業環境，並指實際上現時傷心情緒比憤怒大因爲明白公司決定始終是商業決定。

在國泰任職18年的機艙事務長陳小姐昨日被國泰解僱，她指身邊都是年資較高的同事，與公司一起捱過沙士，無奈指「點知今次捱唔過」；陳又表示，公司在從前沙士時期對員工很慷概，甚至在環境好時會賠償無薪假的工資給員工，故很多同事都認爲共渡難關無問題，「因爲覺得公司對我地好，點知今次一次就炒哂」。她直言自己年齡不小，最著重是賠償，希望公司可出到雙糧。

陳又指，雖然自己是國泰員工，但多年來看見港龍特色慢慢被國泰侵蝕，直至昨日看到港龍工會做訪問，亦為他們感到傷心，因自己明白他們的心情。她表示不擔心自己找不到工作，因她相信很多經驗都買不到，如國泰未來再招徠她做空姐，她則指要再視乎未來的合約條件是否公平。

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