國泰大裁員︱任職港龍十多年 懷孕空姐哭訴被放棄：好無良心嘅公司先做得出

國泰航空昨日宣佈在港裁員5,300人，旗下的港龍航空更一夕之間倒閉。今早（22日）有電台節目邀請數名在國泰及港龍工作的空姐接受訪問，懷孕約4個月的港龍空姐 Joey在港龍工作10多年，一夜之間失去飯碗，她坦言生活困難，因被裁員前已停工半年多，只依靠底薪過活，再加上懷孕，經濟上遇到不少困難。在説到公司一夜間絕情解僱所有員工，Joey在節目上忍不住哭訴公司無良心，又指自己與其他同事一直向公司表達可接受停薪留職，待公司情況好轉再復飛，惟沒想過公司會放棄他們，「完全無諗過佢會摺埋我地，因爲呢個係好無良心嘅公司先會做得出㗎，係講緊2,000幾個crew同家庭...」

在港龍任職10多年的空姐Joey與港龍捱過不少難關，哪怕是今次在疫情底下，她已停工接近大半年，她仍表示願意減人工或停薪留職，只為可留在公司，「過去公司唔好景既時候，公司同我哋講忍耐啦，一齊共渡時艱，我哋都覺得好啦做埋佢，因爲我哋覺得未來一定會向好，同公司捱落去，但去到呢一刻無諗過公司會放棄我地，點解宜家大家都有難時公司會選擇放棄我哋？」

Joey表示，身邊其他同事已全部收到解僱信，惟包括自己在内，數個懷孕的同事都未收到解僱信，她指有消息稱公司或會酌情處理懷孕員工，直至她們放畢產假才解僱她們，但仍未知會如何處理她們及會否繼續支付薪金等。她指希望可直至生產完畢後，公司可結算產假才解僱她們，讓她們在生產前可繼續領取底薪及醫療卡福利，緩解經濟上的壓力。

嘆港龍如國泰「二奶」

賠償包括可延長員工機票半年 空姐：笑死人

另一名在港龍工作10年的空姐Cat則指此刻心情仍十分沉重，直言自己無覺好瞓，「最傷心唔係無咗分工，係無諗過一覺瞓醒會成間公司消失」，她指明白公司所作的是商業決定，認爲國泰可能覺得港龍對國泰已無價值，所以選擇關閉港龍航空，直言「我地講感情對商業社會無意義」。她提到過去港龍一向猶如國泰的「二奶」，一向不受國泰重視，在與國泰整合後，很多港龍原有的特色，如制服、飛機及姓名牌，都被換掉，她又表示港龍工會每個月都有與管理層開會，但管理層「係答咗等於無答」。

Cat指出港龍結業，可惜的是失去一個香港的品牌，而對員工來說，最不捨得的是人，她感觸地說港龍的人情味無法被取替，因對比起國泰規模較小，很容易遇到同一班同事，而且港龍空姐的飛機輪更班次比其他航空頻繁，不斷見到不同同事，雙方關係更緊密。Cat直言，在這刻的大環境下，做回航空業是無可能，事實擺在眼前，被解僱的事實無法改變，但她認爲起碼賠償方案要合情合理，讓被解僱員工暫不用擔心生活。她又透露，公司告知她們指員工機票可延長半年予她們使用，她直指十分可笑，因現實根本無法到港外旅游，「呢啲拎出來講真係笑死人」。

「好似單方面個男朋友死左咁」

於港龍任職3年的Sammi指自己心情仍未平復，直言港龍倒閉「好似單方面個男朋友死咗咁」，又指公司内部軟件在電話内一夜消失，公司指示他們如要交還制服須以順豐速遞寄去，「直頭唔想我地返去」。她指自己會轉行，再視乎未來航空業環境，並指實際上現時傷心情緒比憤怒大，因爲明白公司決定始終是商業決定。

在國泰任職18年的機艙事務長陳小姐昨日被國泰解僱，她指身邊都是年資較高的同事，與公司一起捱過沙士，無奈指「點知今次捱唔過」；陳又表示，公司在從前沙士時期對員工很慷概，甚至在環境好時會賠償無薪假的工資給員工，故很多同事都認爲共渡難關無問題，「因爲覺得公司對我地好，點知今次一次就炒哂」。她直言自己年齡不小，最著重是賠償，希望公司可出到雙糧。

陳又指，雖然自己是國泰員工，但多年來看見港龍特色慢慢被國泰侵蝕，直至昨日看到港龍工會做訪問，亦為他們感到傷心，因自己明白他們的心情。她表示不擔心自己找不到工作，因她相信很多經驗都買不到，如國泰未來再招徠她做空姐，她則指要再視乎未來的合約條件是否公平。

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