12港人送中︱美參議員Rick Scott慰問家屬 ：我的心與你們一起

12港人被扣內地近兩個月，家屬亦無法接觸，情況引起國際社會關注，各地民主運動人士及政治人物都為此以行動聲援。美國共和黨參議員斯科特（Rick Scott）表明同情12人的遭遇，向12港人家屬致以慰問，並強調美方會與香港人以及在中共治下希望自由生活的人同行，坦言抗爭非易事，但深信始終一天會勝利。

斯科特接受駐美港人組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）訪問稱，任何人想到此事都會想一想，若事件發生在自己家人身上，有何感受？想必12港人家屬一律不知情，定必很痛苦：「他們會害怕不能再見到自己家人、害怕家人正如何受對待，是否被虐待、有否相應藥物、合理膳食、是否在捱餓」。

他稱，自己的心與12港人家屬同在，強調美國人、與他談話過的各地人士，都表明會與12名被扣內地港人、香港人以及在中共治下渴求自由的人民並肩而行，他慨嘆抗爭並非易事，也不知需時多久，「但我們最終會勝利！」，他並希望12港人盡快獲釋並回到家人身邊。

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