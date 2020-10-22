同志伴侶就居屋配偶資格提覆核 官指宜從速處理拒房委會暫緩申請

在英國結婚的港人男同志去年申請司法覆核，表示在港購入二手居屋後，房委會拒絕接納其同性伴侶屬「配偶」，令二人無法同居，認為構成歧視。房委會今向法庭申請暫緩案件，以待之前一宗同志以家庭身份申請公屋的覆核案上訴結果。惟法官周家明認為兩案爭議點有別，而涉及基本權利的案件宜從速處理，若歧視屬實，需要盡快糾正，暫緩會令案件延誤至少一年，故拒絕房委會申請。

法官周家明今年3月裁定公屋案的申請人勝訴，因房委會未能說明若拒絕已婚同志申請公屋，如何達致支援異性伴侶組成傳統家庭之正當目的。房委會已申請上訴，排期明年7月審理。

而涉及居屋的本案早前已獲法庭受理，有待開審。房委會一方承諾，本案暫緩期間，即使申請人吳漢林（譯音）與伴侶在涉案單位同居，署方也不會有執法行動。申請人一方則反對暫緩，認為本案議題有別於公屋案，並透露申請人因與伴侶同住，受到鄰居滋擾和威脅。

周官同意本案與公屋案議題不同，公屋案牽涉非常短缺的公共資源如何分配，而本案與資源短缺的關係較小，申請人已經購入居屋，問題只是可否與伴侶同住或向其轉讓業權。雖然房委會稱公屋案上訴判決對於本案須提交甚麼證據有啟示，但周官認為影響不大。

周官續指，如果暫緩案件，房委會起碼一年後才會提交本案證據，時間頗長，而申請人和伴侶將一直處於不確定狀態，據稱他們甚至受到滋擾。周官認為歧視案件應盡快審理，因判決除了影響申請人，也影響其他處境相同的人。

【案件編號：HCAL2875/19】

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