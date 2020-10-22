中梵協議︱教廷國務卿辯稱非建交 陳日君斥廢話連篇 媚共昭然若揭

中梵主教任命臨時性協議延期兩年，內容繼續保密，傳聞按照現有條款，即北京建議主教人選，教宗擁最後否決權。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機表明，不相信中共會確立教宗為教會最高領袖，亦不相信北京會確認教宗有主教任命否決權；對於梵蒂岡國務卿帕羅林早前表示，協議並非為建交作準備，陳日君直斥是「廢話」，「明明就係建交」，處處退讓正為討好中共，擔心香港教會被迫變質，不侍奉黨的信徒只能組地下教會。

對於傳聞指今次協議條款與兩年前相同，陳日君不相信，「我唔信呀！唔會清晰話教宗有否決權，佢（中共）唔會講呢句，除非我睇到，我唔信佢會話承認教宗係教會最高嘅領袖，我唔信！」他又質疑兩個國家正式簽約，影響千萬信徒，內容卻從未公開，「佢點解唔畀我睇呀？有無搞錯呀！我係一個中國嘅樞機都唔畀我睇？係咪好離譜呢？」

「直接跪低囉！明明係建交囉！」

對於帕羅林接受傳媒訪問時聲稱協議指並非為建交作準備，陳日君批評是廢話，「直接跪低囉！話目的唔係建交，明明係建交囉！你而家乜都無攞到，咩意思啫？討好佢囉！希望佢同你建交囉！佢而家越嚟越醜樣㗎喇！」

陳日君指教廷從無在談判中得到好處，神職人員仍被囚禁，「可能（教宗）想去中國囉！你去做乜嘢啫？俾人哋玩，叫啲人嚟拍手，畀啲小朋友你抱吓囉！好開心，有用咩？我哋啲主教仲坐緊監呀，有無放到出嚟呀？我哋啲神父開唔開到彌撒呀？」

教徒不願效忠中共 恐被迫變地下教會

有意大利傳媒引述消息指，教廷不會為了簽署協議就新疆和香港議題噤聲，陳日君亦不相信，「呢樣唔使我講，大家都睇到啦！我講我哋教會啦，我哋仲有啲主教喺佢哋手上㗎喎，唔知生定死㗎喎！好多主教仲喺佢哋手上面，你哋談判有無講呢啲嘢㗎？你哋談判咗咁耐有無啲放咗出嚟㗎？無呀！仲繼續拉人㗎！」

他最擔心香港教會日後和中國教會一樣，主教要得到北京祝福，所以早前特意到羅馬嘗試向教宗進諫惟不獲接見，「我唔知蔡（惠民）神父做主教做成點，但係北京欣賞佢，應該可以好似大陸嗰啲好衰嘅主教咁一樣做法，林鄭啱啱上任嘅時候你都唔知可以咁醜陋。北京揀得你，就係知你有材料可以做啲咁嘅嘢！」他指日後不願意忠於黨的教徒，可能被迫演變成地下教會。

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