付國豪繼續出庭作供 指案發現場有人表明香港不歡迎他

自稱《環球網》記者的內地人付國豪去年在機場遭示威者包圍及襲擊，案件今續審。付國豪繼續作供，指當時有很多記者在場拍攝，惟只有一兩人幫他阻擋包圍。他自言當晚被戴手帶的人按向地下，令他無法站立，更遭手持美國國旗的男子追打。付又稱，當晚一度有戴黑色口罩的女性向他說話，以為對方會拯救他，及後女方卻稱，只因見付獨自一人，才會向他施救，並表明香港不歡迎他。

報稱現年29歲、案發時任職《環球網》編輯及記者約一年的付國豪今供稱，案發時機場離境大堂非常混亂，他原本打算拍攝一些素材，惟沒有明確找到目標，所以只是單純拍攝整體環境。及至他被包圍時，有很多記者在拍攝，當中卻只得一兩人幫忙為他阻擋。其中有一名白人女子曾嘗試以身軀隔開他與示威者，亦向示威者說話，但未能助他解圍。

付憶述指，曾有一名手持美國國旗的男性先後在他被禁錮及獲救時追打他。付又謂，另有一名戴上黑色口罩的女性跟他說話，他以為對方會拯救他，於是向她致謝；此時女方卻以廣東話表示，只因見付獨自一人，才會救他，更表明香港不歡迎他。另有中年男子上前查看他的傷勢。

曾輕聲向旁人說「請幫幫我」

付指，當時多數在場人士正在謾罵和嘲諷他，例如對他說「大陸記者」、「假記者」等。付則反覆說「我支持香港警察」、「我愛香港」，同時向人輕聲說「請幫幫我」，並向記者求救。

付在觀看控方片段時，確認被包圍期間遭一名戴手帶人士按向地下，對方力度不算特別大，卻足以令他無法站起。及後他感到對方力度變小，於是站起並嘗試脫離包圍，但因為人太多且被拉扯而未能成功。未幾該名戴手帶人士再度拉住他，並以身體頂撞他。

付又透露，當時他將身體傾前以保護背包，並欲逃離現場，因他不想被侮辱或傷害。他又解釋稱，他的背包內有與示威者立場不同的物品，即寫上「我愛香港警察」字樣的上衣，以及內地身份證明。他自言當時「預想到可能發生可怕的事情」。後來示威者發現該件上衣後發出噓聲，並多次高舉上衣。

認為在場人士索閱記者證要求不合理

付續供稱，被人拉上行李車之前曾掙扎，亦跟示威者拉扯自己的背包，但他沒有毆打或拉扯別人。他認為在場人士索閱記者證的要求不合理，因對方並非機場職員或工作人員，他有權拒絕出示。

四名被告中，兼職侍應賴雲龍（20歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、兼職司機和建築工人何家樂（29歲）被控參與暴動以及非法及惡意傷害付國豪。畢同時和測量師黃逸豪（29歲）各被控非法禁錮付，黃另被控非法集結罪。控罪指他們於去年8月13日至14日在香港國際機場一號客運大樓離境大堂G行段犯案。各被告原本被控參與非法集結，其後賴、畢及何遭改控暴動罪。

賴雲龍早前承認普通襲擊及阻礙公職人員兩罪，控罪指他去年8月14日在機場一號客運大樓離境大堂J行段襲擊付和阻礙救護隊目黃人龍執行公務。何家樂則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他去年8月25日凌晨在元朗洪儒路與洪基路交界管有彈射器連彈珠、摺刀、伸縮棍及兩支雷射筆。聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC812/19】

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