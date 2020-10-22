港版國安法︱羅冠聰促紐西蘭落實救生艇政策 總理府稱會交外交部考慮

反送中運動持續逾年，陸續有被捕抗爭者和面對高政治風險的人離開香港。流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰去信紐西蘭總理，促請對方為香港抗爭者開放救生艇計劃，他表示，已收到紐西蘭總理府回覆稱會交紐西蘭外交部考慮。

羅冠聰今晚透過社交網站表示，他早前去信予成功連任的紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern），表示希望紐西蘭能跟隨其他「五眼聯盟」國家，為香港抗爭者開放救生艇計劃，「讓面對政治逼害的年輕人有另一個尋覓安全的路徑」。他續指，已收到紐西蘭總理府回應稱，當局已知悉他的信件的內容，並會交由外交部考慮。羅又指，紐西蘭的議員稍後也會就開放救生艇計劃的議題發聲。

除了促請紐西蘭政府協助香港抗爭者，羅表示，他也期望紐西蘭與民主國家共同捍衞人權自由，對抗中共威權擴張，並使「全球圍中」的共識能迅速建立。他提到，紐西蘭政府近年對華漸趨強硬，即使不如其他「五眼聯盟」國家，但也有採取不同措施來應對中共威脅。

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