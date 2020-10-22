專訪︱接棒任民陣召集人 陳皓桓：打破局限延續抗爭

去年6月兩度有過百萬人響應民陣號召上街反對修訂《逃犯條例》創下香港紀錄，亦展開了香港人對抗極權的序幕。一年過去，運動未走到終點，民陣召集人岑子杰因為會章所限必須退任，副召集人陳皓桓將在風雨中接過火棒。新召集人陳皓桓冀民陣未來在在遊行示威以外，尋找新的抗爭形式，並着力支援反送中被捕者，延續抗爭運動的火種；岑子杰則稱卸任後會在區議員、政黨的崗位繼續與民陣齊上齊落。

記者 陳嘉裕

去年的反修例運動中，民陣與民主派政黨在街頭擺街站、做宣傳，之後多場反修例遊行，都由民陣籌劃。兩人接受《蘋果》訪問時指，接任正副召集人時正值雨傘運動後的社運低潮，當時民陣頂多只是舉辦7.1或10.1遊行，惟特首林鄭月娥強推惡法，不但導致百萬香港人上街，也將民陣推上了政治的浪尖。

反修例運動令岑子杰成了「政治明星」，更當選英國《泰晤士報》2019年度全球20名值得關注的人，如果歷史可以重來，岑子杰寧願反修例運動沒有發生，在6月9日百萬人上街一夜，政府已經撤回惡法：「（去年6.9）呢一百萬人走出嚟，歷史上會覺得香港打破一個紀錄，但係呢種紀錄我真係唔想要，我寧願香港有民主普選，我哋唔需要經歷災難性嘅事件。」陳皓桓也說，從來沒有想像過民陣副召集人要面對有香港人死、有很多人流血、受傷和坐監，「個壓力係⋯⋯你唔想令到更多人犧牲，你唔想更多人因為呢件事受傷、流血、死亡。」

除了精神上的壓力，岑子杰任內兩度遇襲，倒卧血泊的畫面令人記憶猶新，陳也多次被警方拘捕，被控以組織及參與未經批准的集結、煽惑他人參與未經批准集結等10條控罪，也預計尚未提控的罪名陸續有來。

岑子杰料政權會再羅織罪名向他提告：放馬過嚟

重提當日岑子杰被人以鐵槌襲擊的情況，陳皓桓形容「而家講返嚟笑，其實好恐怖」，他指自己從來未見過「咁多血」，又說當日岑子杰的「遺言」竟然是叫民陣成員繼續開會，並且高叫「五大訴求，缺一不可」。如此坦然面對受襲，因為岑子杰早料共產黨有此一着，他一直以社民連身份關心內地維權人士情況，對因向習近平畫像潑墨而被送入精神病院的少女、內地酷刑如老虎凳都素有所聞，不難想像內地會以暴力手段威嚇。

民陣會章訂明召集人只可以連任一次，自2018年起接任召集人一職的岑子杰今年換屆必須退任，民陣昨日開會決定由副召集人陳皓桓接棒。

「咁多人（喺反送中運動）付出咗，無理由拍拍籮柚就走」

陳皓桓正被控10條不同罪行，接任正召集人後，被控機會亦增加。為何仍願接下如斯重任？陳斬釘截鐵說：「責任囉。」他指社會運動未完之際，他不願意將責任交予未曾接觸民陣秘書處的新人，「咁係好不負責任，（若）我做完呢啲嘢喇，啲（承接運動嘅）壓力就其他人受喇，我就舒舒服服準備上庭算喇，咁係不負責任。」

陳笑稱自己在去留問題是「留派」：「咁多人（喺反送中運動）付出咗，無理由拍拍籮柚就走，每一個崗位唔係咁容易話去留，去嘅要講之後做咩，留亦都要諗點令件事更加好。」他補充，自己的處境比起因為反修例運動離開香港的手足、身在內地被秘密關押的12港人相差好遠，「（自己付出）又唔算話好大，只不過係一開始估唔到。」

政權的打壓蔓延至「和理非」的民陣，過去幾個月民陣一而再向警方申請不反對通知書，要求舉行集會或遊行都被拒。未來社運路難行，陳皓桓說，接棒後會思考除了遊行示威以外，其他抗爭方式的可能性，包括舉行記者會為港人發聲、支援被捕被控的抗爭者。他憶述中秋節在荔枝角收押所內，有還押中的抗爭者將雙手伸出鐵窗，擺出「五大訴求、缺一不可」的手勢：「你見到佢哋喺監獄都唔局限自己，點解我哋唔去諗方法，唔好局限自己去付出呢？」

他坦言，「局限係有，民陣做嘅嘢可能越來越少，或者可能搞唔到遊行、搞唔到集會，但我哋可以支援被捕、被控嘅人，做好多唔同嘅記者會，為無得發聲嘅人發聲。」

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