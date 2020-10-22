健身中心誘智障男購會籍 無抗辯今判敗訴 須撤銷合約兼賠7萬元

有「風之子」稱號的前香港拳王杜恆霖，其開辦的健身中心營銷手法屢遭非議。一名父親早前代其自閉及輕度智障兒子入稟區域法院，控告相關健身中心中威迫利誘其子購買會籍及課程。法官今在被告沒有抗辯且缺席聆訊下，裁定被告違反協議，下令撤銷涉案合約，被告須向原告賠償約7萬元，並須支付訟費。

張姓原告由父親代為入稟，控告CWB 168 Limited（前稱Lengend Fight & Fitness及FFG Plus）。

入稟狀透露，原告為精神上無行為能力人士，被告則以FFG Plus品牌在銅鑼灣羅素街經營健身室。原告於2017年11月花了1.4萬元，跟被告公司簽下兩年會籍協議。原告的父親發現後，以原告精神狀態有問題為由，要求取消協議，並出示醫療文件，指兒子於2006年已診斷患有自閉症及智障，不明白協議內容。

被告一度同意退還會籍及5,856元，且不會再向原告出售有關課程。惟翌年4月，原告在被告的健身中心內被指欠款3.2萬元，職員不准他離開，又恐嚇稱會向他發出律師信。職員要求原告購買1.4萬元會籍以解決事件，並另須購買5.1萬元的課程。

【案件編號：DCCJ2381/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！