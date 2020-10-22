虛偽的美國科技媒體（劉細良）

拜登之子拿Macbook修理而洩露個人通訊及相片，醜聞在《New York Post》披露後，兩大社交媒體Twitter及Facebook在認為新聞真實性有疑慮的情況下，限制用戶轉貼新聞連結。這是有黨派偏見的審查制度。民調落後的美國總統特朗普也毫不留情地痛罵這兩大社交媒體。美國參議院司法委員會表示會舉行聽證會，要求兩位負責人Jack Dorsey及Mark Zuckerberg作證。美國主流媒體對有關醜聞也作冷理，這些傳媒十分虛偽，若果認為這單醜聞是fake news抹黑拜登，理應追查來源，還拜登清白，兼且揭露侵侵的「陰謀詭計」。明顯，他們是選擇了政治立場，為了幫助拜登不惜侵害及踐踏他們高舉的資訊自由。

Facebook最近另一單醜聞發生在香港我朋友薯伯伯身上。10月19日，他發現自己在Facebook專頁的發言功能受限，對方沒有提供理由，他只能自己推斷，撰文指出估計同泰國抗爭運動的貼文及轉發消息有關，「懷疑因為分享泰國示威資訊，當中包括以泰文教授如何使用VPN翻牆，被Facebook 禁止發言」，我認為這是一個合理的推測。其後Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍聯絡他，指摘薯伯伯是「自我炒作」，「想藉民主自由之名博眼球」。這種中國戰狼外交式回應，竟然出現在Facebook身上，實在匪夷所思。

至於另一美國科技巨企Google也好不到哪裏。在本地主流媒體被染紅下，Google旗下YouTube是香港資訊自由的主要陣地。自今年初武漢肺炎開始，推出「黃標」來打擊發表假新聞及仇恨言論的YouTuber，令他們失去廣告收入。我的網台「城寨」一直受黃標困擾，例如最新星期二晚「黃標」節目：《拜登醜聞、林鄭角逐連任、效法香港泰國塞鐵、強制檢疫數碼監控》，究竟上述四個題目，哪一個屬於假新聞及仇恨言論？10月12日「黃標」節目《胡錫進愛國發達，中亞變天中國惡夢》，請問究竟上述兩個題目，哪一個屬假新聞及仇恨言論？

這大半年來面對黃標打擊，我也參加過YouTube舉辦的電話會議，同他們操普通話的負責同事對話，但政策始終沒甚麼改變。正如薯伯伯所言：「（Facebook）是其運作方式完全隱秘，卻佔有跨越主權對言論的生殺大權。無問責、無審核的網絡龍頭，本來其最主要的力量及財富均來自民間，但在寡頭企業面前，民眾的力量卻變得如此渺小。」他們躲在AI「運算機制」背後，毫無透明度，卻主宰了甚麼言論可以被聽見，甚麼言論不能盈利。

假如有一天，中共容許這些美國科技巨企進入大灣區，在中共監控下落地，那將是香港資訊自由終結的一天。

劉細良

時事評論員