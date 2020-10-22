八方析時務︱增對特首向心力 北京或推「限選令」

疫情下有限聚令，特首戰都有限選令？

隨着金管局前總裁陳德霖突購辦事處被指鋪路選特首，又令兩年後的特首戰被炒熱。雖然陳辦指選特首消息「子虛烏有」，但商界中人明言不會盡信，覺得「攞命陳」有選特首的「野心」，一切只視乎北京覺得下屆香港要由咩人掌舵。既然距離大戰尚有兩年，何須咁快表露心迹？

如以目前計，政界猜測嘅下屆特首大熱仍然是自爆「有人挖角都唔走」、以示好有承擔的林鄭月娥。林鄭早前訪問中主動指，有人覺得「林鄭返咗嚟」；近日整治教育界，又自詡為官從來唔「避難」。明明上周要發表的施政報告，決定主動「等埋」北京惠港政策先出爐；有政界認為，如果只是等埋收尾兩年，用不着「加料」博「加分」？

四中全會香港部份 林鄭全數有貨交

相信一般人難以明白，北京為何仍有機會讓搞出全球圍中大頭佛的林鄭，再坐一會？有資深建制解說，當北京將事件定性為有「外國勢力」，一切就已經「唔關林鄭事」，更提醒大家留意，去年四中全會後有關香港的幾點公佈，包括建立健全的維護國家安全法律制度及執行機制、加強公職人員同青少年憲法及基本法教育，以及推進粵港澳大灣區建設，林鄭全部「有貨交」，北京一切，看在眼內。月底五中全會涉及香港部份，更受關注。

不得不提的是，背後有梁振英強力撐腰嘅財政司司長陳茂波，也是黑馬。但就算幾多有心人，最終未必有競爭。多於一位資深建制私下指，下屆甚至以後的特首戰，北京只會讓一位建制派入閘，相信不會再有對戰，皆因過去兩屆因為選舉出現嘅建制撕裂，至今仍未修補好，影響了對特首的「向心力」。

雖然有人覺得，無敵是最寂寞，但對於被北京欽點的特首人選，一個人的跑馬仔，或者會自得其樂。

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