兒童院體育男教師涉三度非禮女學員 不認罪今受審

兒童院體育男教師涉於校內三度侵犯一名少女學員，包括為她按摩時觸碰她的胸部，又伸手至衣物內摸背，並趁女學員倒立時拍她的臀部。涉案體育教師否認三項非禮罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。少女錄口供時稱，涉案教師曾問她「有沒有人讚過你很可愛？」少女直言當時聽到後感震驚，認為被告身為教師及校內權威人物，所做的事屬不恰當亦沒必要。

被告關志剛（57歲）在案發時於院舍任職體育教師，被控於去年1月至3月期間在院內課室三度非禮女子X。案中少女X事發時需入住兒童院，她今透過視像系統作供，並以英語宣誓。

去年4月底，X在社署臨床心理學家陪同下，到警方家居會面錄影室錄取口供。X當時已在兒童院居住約半年，心理學家問她是否享受院內生活，X笑說「enjoy」，又自言平時愛看書及與朋友聊天。

摸背觸及事主胸圍帶

X以「關sir」或「關副校」稱呼被告。她指被告曾摸她的背及手，更試過當她踏單車機時讚她可愛，對她說「有沒有人讚過你很可愛？」X直言當時聽到後感震驚，認為被告是教師，沒預料到被告會如此問她，她只能回應謂「ok啦」。X認為被告身為教師及校內權威人物，對她所做的事屬不恰當亦沒必要。

X記得首次案發於健身室，當時她因玩曲棍球而感到背部疼痛，被告為她按摩，並問可否用手來按摩，她答「ok啦」。及後被告的手一度伸入她的上衣內，她感到被告的手摸向她的背部上方，更摸到她的胸圍帶，令她感到不舒服。被告約於一至兩分鐘後停手。X意識到這是不被允許的，因這動作頗色情。

X又供稱有次練習體操動作，她倒立時被告按著她的臀部，但對其他女童卻沒如此做，僅托著她們的腳。另有一次，被告於上課時再為她按摩，當時她伏在地上，被告的手穿過她的右腋窩，摸到她的胸部。她直言當時心情驚慌，但因被告身為校內權威人士，難以對他說不。X事後將事件告知朋友。聆訊下午繼續。

【案件編號：WKCC2883/20】

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