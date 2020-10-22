李八方online︱官不聊生 肥馬爆高官唔坐AM車免被市民認出

正所謂無官一身輕，前財經事務及庫務局局長馬時亨今日接受卿姐訪問時話呀，現時做官「今時唔同往日」，指現時啲官成日俾人鬧，「個心都唔會好舒服」，更踢爆好多官員已經連AM（政府車牌）車牌都唔敢用，以免喺街上咁易俾人認出，「佢哋（官員）換咗車牌嘞，總之唔係用AM」。

指林鄭押後施政報告有代價：冇料到批評更大

肥馬呢番話，令八方想起已仙遊嘅發叔劉皇發，10年前開金口，批示虎年「官不聊生」，指人人有言論自由，隨時可以痛罵高官，反而為官不易，唔可以反擊，做市民過癮好多。

被問到點睇特首林鄭突然押後宣讀《施政報告》？肥馬就話林鄭今次改動咁倉促係「比較出奇」，因為《施政報告》至少要幾個月準備，坦言睇新聞時都覺得：「點解會咁嘅？」佢分析，林鄭咁搞法會有代價，就係令巿民期望更高，若然最後《施政報告》冇料到，巿民嘅批評聲音只會更大。

佢喺節目中又話，噚日有人向佢「報夢」，話香港若要走出當前政治困局，政治生態必須作出重大改革，就係香港需要一個新政黨，去組織同吸納一啲退休官員，以及現時喺政府委員會入面嘅精英，喺嚟緊立法會選舉參選，「咁樣可能令香港喺政治方面有啲新面貌」。

咁特首人選換馬，會否令香港更快有新氣象？佢就話現時啲馬都未入閘，所以佢未落到飛，加上有時啲馬即使熱咗身，最終都未必入閘，所以佢都要等啲馬入咗閘後，先會討論呢個問題喎。

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