藍絲請願又違限聚令 促設量刑委員會變鬧法官

中共喉舌近月連日發功，不斷批鬥香港法院法官裁決「放生暴徒」，建制陣營亦加入狙擊，更倡設制訂量刑標準的「量刑委員會」。建制組織「香江同心總會」及「全港監察司法大聯盟」今日（22日）到高等法院門外請願，原定要求設立特別法庭，專門審理反修例案，惟約半小時的活動中，疑似「離題」未有提及相關訴求，僅不斷高叫指摘法官的口號，活動完結後更無視限聚令，一行約十人結伴離開。

兩個建制組織今早到高等法院門外請願，活動大部份時間均在高叫口號，有多名不知名人士拍攝現場情況，亦有參加者手持「法治已死」海報拍照「打卡」。活動由香江同心總會率先登場，4名成員拉起橫額，十多分鐘內不斷高叫「黃官撐黑亂法治，司法獨大毀香港」、「揮動國安千鈞棒，掃除一切黃法官」等口號，其後由另一名代表接手朗讀新聞稿，內容提及多個指控「法官放人」的判決，又指今次請願是代表該會「幾千個會員的憂慮」，認為本地司法制度應要「改革」。

代表朗讀完新聞稿後，其他成員繼續高叫口號，其後有人指示「得㗎喇！得㗎喇！」着該會成員離場，並由「全港監察司法大聯盟」接手，惟數名成員上場後，又繼續高叫相同口號，並未有任何發言。活動完結時，兩個組織共約十數人在原地聚集，並浩浩蕩蕩結伴離開，其間有人呼籲「大家四個四個」，惟參加者未有遵守限聚令，多於4人同行離開。

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