樓價屢創新高 唔怕邪買家增

本港一直以來欠缺對「凶宅」的官方定義，有人認為，凡單位內發生「非自然死亡」事件即屬凶宅，即自殺死亡事故亦包含在內，坊間的「凶宅網」更成為查證單位是否凶宅的主要方法。有「凶宅大王」之稱的資深投資者伍冠流，多年來估計累積買賣約200間凶宅，他坦言，地產業界或有害群之馬，為促成交易未必會向客戶和盤托出凶宅實情，甚至誤導買家。他指，由於樓價屢創新高，近年買入凶宅的人數增加，同層單位售價亦較市價低。

投訴五年25宗 無一成立

他續稱，凶宅租金及售價視乎涉及的命案驚嚇度，租金普遍介乎市價85折至9折，售價則介乎市價7折至9折，「以前最平5折半都有」。伍指，現時已甚少投資凶宅，除因競爭大、折扣少外，印花稅亦影響投資意欲。以曾發生五屍命案的德福花園C座為例，事發單位由2011年放售至今亦無人問津，同座向的單位亦遭拖累。今年5月，凶宅樓下單位以598萬元沽出，呎價11,115元，比同屋苑其他單位低逾兩成。

美聯集團董事總經理黃子華表示，公司設有資料庫紀錄凶宅資訊，經紀有責任把對物業的資料告訴潛在買家或租客，若代理知情但蓄意不向客戶和盤托出，便屬失職。黃補充，若經紀因被投訴在銷售過程中有所隱瞞，地監局便會對涉事經紀進行聆訊，最嚴重可被釘牌。惟翻查紀錄，地監局過去五年共收到25宗涉及凶宅的投訴，暫無一成立。