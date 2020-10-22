司法機構女職員以雪糕筒堵路 還柙兩周今判服務令

去年11月網民在中環發起「和你lunch」活動，一名司法機構女職員以雪糕筒堵路，並阻止途人拍攝，事後被捕。她本月初承認在公眾地方擾亂秩序罪，還柙至今在東區裁判法院接受判刑。主任裁判官錢禮接納被告有悔意，相信她於還柙的兩星期中，已足夠體會犯案的後果，判她接受240小時社會服務令。

主任裁判官錢禮今判刑時指，被告的報告內容正面，與辯方的求情內容一致，接納被告有悔意，並指被告已還柙兩星期，又因本案失去工作，相信被吿已體會犯案的後果，故採納報告建議，判處240小時社會服務令。

被告施妙珍（28歲）原本被控三罪，她早前承認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，其餘普通襲擊等兩罪獲撤控，不予起訴。控罪指被告於去年11月18日在中環會德豐大廈外犯案。

辯方早前求情指，被告案發時沒有蒙面，穿着亦非示威者裝束，不是與示威者一起作案。她將雪糕筒置於馬路，也沒令堵路情況惡化。被告曾任司法機構助理文書主任（ACO），惟因涉本案而被停職，至上月請辭。

案情指事主江慧如（54歲）案發時在畢打街看見示威者堵路，遂和途人將雪糕筒搬回行人路。未幾示威者再次用雪糕筒堵路，被告更向江大叫：「打我囉！打我囉！」又搶去江手上的雪糕筒並踢出馬路。其後江用手機拍攝，被告指罵她謂：「呢條八婆影相！」江繼而遭示威者包圍及要求刪相，被告緊捉江手中電話稱：「打我囉！打我囉！」被告於案發後兩天在高等法院外被捕。

【案件編號：ESCC823/20】

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